동유럽 관문 폴란드 홀린 'K콘텐츠'…엑스포 성황리에

<앵커>



한국 문화의 인기를 실감할 수 있는 현장이 세계 곳곳에서 포착되고 있습니다. 이번에 동유럽의 관문, 폴란드에서 K-콘텐츠 엑스포가 열렸는데 성황리에 막을 내렸습니다.



조제행 기자입니다.



<기자>



관객들이 줄지어 들어서고, 빈자리도 차곡차곡 메워집니다.



가수 케이윌과 배우 신승호, 뮤지컬 배우 김주왕이 K-드라마와 영화 속 노래를 불러 열띤 호응을 얻었습니다.



폴란드 수도 바르샤바에서 열린 K-드라마 OST 특별콘서트.



사흘간 열린 K-콘텐츠 엑스포 마지막 날 행사였습니다.



K-콘텐츠 엑스포는 국내 방송 콘텐츠 제작사와 해외 바이어들을 연결하는 행사인데, 폴란드에서는 처음 열렸습니다.



한류의 인기를 그대로 보여주듯, 상담 부스마다 사람들이 몰렸습니다.



[카샤 현지 제작사 관계자 : 요즘 한국 문화가 폴란드 문화보다 점점 더 인기를 얻고 있고 많은 사람들이 한국에서 온 것들에 관심이 있다고 생각합니다.]



최근 폴란드에서는 K-드라마뿐만 아니라 K-푸드, K-팝, K-화장품 등 각종 한국 상품들이 큰 인기를 끌고 있습니다.



[엄윤상/한국콘텐츠진흥원 콘텐츠수출본부장 : 폴란드는 동유럽의 관문의 역할을 하고 있고 문화의 수준이 굉장히 높은 나라입니다. 폴란드에 한국 콘텐츠를 소개한다는 것은 이 지역 전체에 소개하는 것과 동일하기 때문에 폴란드를 선정하게 됐습니다.]



올해 K콘텐츠 엑스포는 폴란드를 비롯해 중국와 튀르키예, 사우디아라비아 등 네 곳에서 열렸는데 총상담 건수는 1천975건, 예상 매출은 3천400억 원 규모에 이릅니다.



(영상취재 : 제 일, 영상편집 : 이소영)