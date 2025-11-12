[자막뉴스] "우리가 봉이야?"…쫓아낼 땐 언제고 "기술인력 데려와야"

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 11일 조지아주의 한국인 체포·구금 사태를 거론하며 미국의 해외 투자 유치 과정에서 필요한 해외 기술 인력들은 미국으로 적극 데려와야 한다는 입장을 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 폭스뉴스 '더 잉그럼 앵글'과 인터뷰에서 사회자가 트럼프 행정부의 H-1B 전문직 비자 정책과 관련해 '미국 노동자의 임금을 올리려면 외국인 인력이 대규모로 들어와선 안 되는 것 아니냐'고 묻자 이렇게 말했습니다.



[도널드 트럼프 미국 대통령 : 우린 여기 숙련된 재능 있는 사람들이 없어요. 사람들은 기술을 배워야만 합니다.]



그러면서 조지아주 배터리공장을 예로 들었습니다.



[도널드 트럼프 미국 대통령: 조지아주에는 평생 배터리만 만들어 온 한국인들이 있었어요. 배터리를 만드는 건 아주 복잡한 일이에요. 쉬운 게 아니죠. 폭발도 많고, 문제도 많아요. 그들은 초기 단계에서 약 5백 명에서 6백 명 정도를 데려와 배터리를 만들고, 현지 사람들에게 그 기술을 가르치려 했어요. 그런데 (조지아 쪽에서는) 그들을 내쫓고 싶어 했던 거예요.]



이들이 마치 자신의 뜻과는 무관하게 쫓겨난 것처럼 언급한 건데 당시 이민단속 당국의 체포와 구금 등에 대한 아쉬움을 내비친 것으로 해석될 여지가 있어 주목됩니다.



앞서 조지아주에서는 지난 9월 미 이민 당국이 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장을 급습해 B-1 비자나 무비자 전자여행허가 제도로 입국한 한국인 노동자 317명을 불법 이민자로 간주해 구금했습니다.



이후 한미 양국은 비자 제도 개선을 위한 워킹그룹을 가동해 개선 방안을 논의해오고 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 화면출처 : FOX NEWS, 제작 : 디지털뉴스편집부)