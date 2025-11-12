12월 금리 결정 앞두고…WSJ "연준 전례 없는 분열"

▲ 제롬 파월 미 연방준비제도 의장

다음 달 정책금리 결정 회의를 앞두고 미국의 중앙은행인 연방준비제도 내부의 분열이 커지면서 통화정책의 경로가 불투명해졌다고 월스트리트저널이 보도했습니다.시장에서는 당초 다음 달 열릴 연방공개시장위원회에서 연준이 금리를 낮추며 3차례 연속 금리가 인하될 것으로 내다봤습니다.하지만 9월과 10월 금리가 0.25%p씩 인하된 뒤 다음 달 금리 결정을 앞두고 연준 내부의 균열이 커지고 있다는 겁니다.이런 균열은 파월 연준 의장이 재임한 약 8년간 거의 전례가 없는 일이라는 게 월스트리트저널의 평갑니다.연준 위원들은 끈질긴 인플레이션과 부진한 노동 시장 가운데 어떤 것이 더 큰 위협이냐를 놓고 갈라져 있는 걸로 알려졌습니다.지난 9월 연준이 기준금리를 0.25%p 낮추기로 했을 때만 해도 19명의 연준 위원 중 10명이 10월과 12월에도 금리 인하가 이뤄질 것으로 예상했습니다.하지만 통화 긴축을 선호하는 매파 진영이 추가 금리 인하의 필요성에 의문을 제기하기 시작했고 10월 다시 한 차례 금리가 인하되자 거세게 반발한 걸로 전해졌습니다.지난달 말 기자회견 때 파월 의장이 12월 금리 인하는 기정사실이 아니라며 직설적으로 반박한 이유도 접점을 찾기 힘든 연준 내 이견을 관리하기 위한 것이었다고 이 신문은 보도했습니다.미 연방정부의 셧다운으로 금리 판단에 필요한 고용과 물가 데이터 관련 보고서 발행이 중단된 것도 분열을 악화시켰습니다.월스트리트저널은 다음 달 9∼10일 열릴 연준 회의에서 금리가 인하될 확률을 반반으로 전망했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)