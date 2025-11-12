[스토브리그] 총리 서울시장 차출설, 이번에는?…우상호의 탄식 "하 나도 종묘를 갈 걸 그랬나"

SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'와 찰떡호흡을 맞춰온 우상호 대통령실 정무수석. "여전히 택도 없습니까?" 지난번에 이어 다시 한번 김민석 국무총리의 서울시장 선거 차출설에 대해 물어봤습니다. 김 총리가 종묘를 다녀오면서 서울시장 후보로 다시 부각되는 모습에 "하.. 나도"라며 후회 어린(?) 탄식을 하기도 했는데요. 오세훈 시장의 대항마, 과연 누구라고 생각하는 걸까요? 김민석? 강훈식? 끝까지 물어보는 정유미 앵커의 질문에 대한 답은 영상으로 확인하시죠!



