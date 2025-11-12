뉴스

[스토브리그] 출연 취소하려다 나온 우상호 수석…결국은 "흥분했네, 참아야 돼"

정유미 기자
작성 2025.11.12 15:54 조회수
"출연 취소하려고 했는데"라고 했지만 SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'와의 약속을 지킨 '의리남' 우상호 대통령실 정무수석.
대장동 항소 포기 논란에 대한 대통령실의 입장에 이목이 쏠린 가운데 이야기를 시작했는데요. "여기까지만 이야기하겠다"면서도 이 재판에 개입해서 얻을 실익이 없다고 단언하던 우 수석이 결국은 스스로 흥분했다, 참아야 한다고 한 이유는 무엇이었을까요? 영상으로 확인하시죠.

