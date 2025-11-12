[스토브리그] 출연 취소하려다 나온 우상호 수석…결국은 "흥분했네, 참아야 돼"

"출연 취소하려고 했는데"라고 했지만 SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'와의 약속을 지킨 '의리남' 우상호 대통령실 정무수석.

대장동 항소 포기 논란에 대한 대통령실의 입장에 이목이 쏠린 가운데 이야기를 시작했는데요. "여기까지만 이야기하겠다"면서도 이 재판에 개입해서 얻을 실익이 없다고 단언하던 우 수석이 결국은 스스로 흥분했다, 참아야 한다고 한 이유는 무엇이었을까요? 영상으로 확인하시죠.



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93