[스토브리그] '항소 포기' 후폭풍 속 하필 오늘 출연, 우상호 수석!…"괴로우세요?"

대장동 사건 항소 포기를 둘러싸고 여야가 격돌하고 있는 가운데 SBS 유튜브 '정치컨설팅 스토브리그'에 우상호 대통령실 정무수석이 출연합니다. 지난주 방송에서 이미 예고가 됐던 출연이죠. 이때만 해도 이런 상황이 있을 줄은 몰랐는데, 약속을 지키기 위해 하필! 오늘! 출연하게 된 우상호 수석은 어떤 심정일까요? 그래도 피하지 않고 다 물어보겠습니다! 수석님, 진짜 몰랐습니까? 팩트시트는 대체 언제 발표되는 거죠? 재판중지법에 얽힌 비하인드는요?



[정치컨설팅 스토브리그 본방송]

매주 화요일 오후 5시 찐라이브!



[정치컨설팅 스토브리그 커뮤니티]

지금 가장 궁금한 정치 현안에 대해 질문해주세요.

정치컨설팅 스토브리그 제작진이 대한민국 대표 정치 고수들에게 물어 답을 찾아드립니다.

https://premium.sbs.co.kr/board/63e32b5c00998a7d9a4a57a2



[정치컨설팅 스토브리그 인스타그램]

인스타그램을 팔로우 하면 최신 소식과 이벤트를 한눈에 확인할 수 있습니다.

https://www.instagram.com/sbs_stoveleague?igsh=cmdiOWJpNDkzdW93