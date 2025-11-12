뉴스

비예나·실바, 프로배구 2025-2026 시즌 1라운드 남녀 MVP

유병민 기자
작성 2025.11.12 15:21 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
비예나·실바, 프로배구 2025-2026 시즌 1라운드 남녀 MVP
▲ 스파이크하는 KB손해보험의 비예나

외국인 거포 안드레스 비예나(KB손해보험·등록명 비예나)와 지젤 실바(GS칼텍스·등록명 실바)가 프로배구 진에어 2025-2026 V리그 1라운드 남녀부 최우수선수(MVP)에 선정됐습니다.

한국배구연맹(KOVO)은 1라운드 남자부 MVP를 뽑는 출입기자단 투표에서 비예나가 34표 중 22표를 얻어 라운드 MVP의 영예를 안았다고 오늘 발표했습니다.

지난 2024-2025시즌 득점왕에 빛나는 비예나는 1라운드에서 득점 부문 3위(136점)와 공격 종합 1위(성공률 57.8%), 오픈공격 1위(성공률 57.1%)에 오르며 소속팀을 선두로 이끌었습니다.

스파이크하는 GS칼텍스의 실바 (사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
▲ 스파이크하는 GS칼텍스의 실바

여자부에선 실바가 34표 중 26표를 획득해 1라운드 MVP의 주인공이 됐습니다.

지난 시즌까지 2년 연속 1천 득점을 돌파하며 득점왕을 2연패했던 실바는 1라운드에서 득점 1위(223점)와 공격종합 1위(성공률 46.04%), 서브 1위(세트당 0.59개) 등 공격 부문 수위를 독식했습니다.

특히 실바는 어제 현대건설전에서 올 시즌 남녀부를 통틀어 한 경기 최다인 49점을 쓸어 담으며 이번 시즌에만 두 번째 트리플크라운(한 경기 후위공격·서브에이스·블로킹 각 3개 이상)을 작성했습니다.

(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지