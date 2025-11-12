[자막뉴스] "주의하세요!"…일본 지하철 역에 나타난 '야생 곰'?

일본 지하철 역에 나타난 야생 곰 한 마리.



[주의하세요. 역 내에 야생 곰이 침입했습니다. 역무원 지시를 따르세요.]



사람들이 난동을 피우는 곰을 몸으로 막아보려 하지만 곰은 사람들을 피해 도망쳤고, 현장은 아수라장이 됐습니다.



일본 SNS에서 확산하고 있는 영상인데, 이 영상 사실은 AI로 생성한 ‘가짜 곰’입니다.



최근 일본은 실제 야생 곰의 잇따른 출몰로 공포에 떨고 있습니다.



곰들이 먹이를 찾아 민가까지 내려오면서 사람과 곰이 마주치는 일이 급증한 겁니다.



실제로 홋카이도 등을 중심으로 올해 200명 가까이 곰의 습격을 받았고, 최근 6개월 사이 약 6천 마리의 곰이 포획됐습니다.



문제는 불안 심리를 노려 조회수를 올리려는 이런 가짜 AI 영상까지 SNS에서 빠르게 확산하고 있다는 점입니다.



[우리 집 현관에 와서 뭐 하는 거야?]



[여기는 삿포로의 중심부입니다. 보시다시피 10마리 이상의 곰이 도로를 활보합니다.]



모두 AI로 정교하게 조작된 가짜 곰 영상들입니다.



게다가 이 영상들은 곰에게 먹이를 주면 안전하다는 '잘못된 정보'까지 함께 퍼뜨리고 있어 오히려 더 위험을 부추기고 있다는 지적도 나옵니다.



[야마자키 코지/도쿄농업대학 산림종합과학과 교수: 곰이 쉽게 도망치거나 먹이를 줄 수 있는 동물이라는 오해는 사람들에게 훨씬 더 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. ]



