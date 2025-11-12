'예능대세' 최다니엘, 음악 오디션까지 접수…"'베일드 뮤지션' MC 제안 감사"

배우 최다니엘이 음악 오디션 프로그램의 진행을 맡아 노력한 점에 대해 밝혔다.



최다니엘은 12일 오후 서울 양천구 목동 SBS 사옥에서 열린 글로벌 보컬 프로젝트 '베일드 뮤지션' 제작발표회에서 "처음에 MC 제안을 받고 '이 사람들이 괜찮은가?' 싶었다. 제게 진행을 맡긴다는 걸, 다시 한번 생각해봐야 하지 않나 했다. 그럼에도 제게 MC로 캐스팅 제안을 준 게 감사해 프로그램을 위해 더 열심히 해야겠다 생각했다"라고 말했다.



'베일드 뮤지션'은 한국을 비롯해 일본, 중국, 태국, 베트남, 필리핀, 몽골, 라오스, 인도네시아 등 아시아 9개국에서 동시에 펼쳐지는 초대형 스케일의 오디션으로, 참가자의 얼굴, 나이, 직업 등 모든 정보를 숨긴 채 오직 목소리와 음악성만으로 평가한다. 각국에서 뜨거운 서바이벌을 거쳐 TOP3를 선발하고, 이들은 내년 1월 SBS '베일드 컵'이란 타이틀 아래 모여 '아시아 1등'을 가리는 보컬 국가대항전을 펼친다.



'베일드 뮤지션' 한국 편의 심사위원으로는 가수 에일리, 폴킴, 신용재, 몬스타엑스 기현, 볼빨간사춘기, 키스오브라이프 벨이 함께 하고, MC로는 배우이자 예능 대세로 떠오른 최다니엘이 나선다.



'런닝맨', '전지적 참견 시점' 등 다양한 예능프로그램에서 활약하며 예능감을 인정받은 최다니엘이지만 음악 오디션 프로그램의 단독 MC는 이번이 처음이다. 최다니엘은 "촬영 전에도 제작진과 소통하며 제가 어떤 걸 하면 좋을지 상의했다. 심사위원들이 오면 반갑게 버선발로 나가 밝은 분위기를 만들며, 프로그램 내외 적으로 많은 부분 신경 썼다"라고 MC로서 애쓴 부분에 대해 설명했다.



이어 "제작진도 다 편안하게 해 주시고, 심사위원들 중에선 폴킴 씨 빼고는 처음 뵙는데 다 친절하게 잘 대해주셔서 너무 편안한 환경 속에서 촬영할 수 있었다. 제게 너무 좋은 추억이었다. 배울 게 많았던 프로그램이었다"며 '베일드 뮤지션'에 애정을 보였다.



그러면서 최다니엘은 "제가 잘했는지 못했는지에 대한 평가는, 나중에 넷플릭스에서 방송으로 보시고 댓글로 써 달라"며 자신의 MC로서 능력에 대한 판단은 시청자에게 돌렸다.



한편 '베일드 뮤지션'은 12일 첫 공개를 시작으로 넷플릭스에서 매주 수요일마다 8주간 공개되며, '베일드 컵'은 내년 1월 SBS에 편성될 예정이다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)