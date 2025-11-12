[인터뷰] 한동훈 "자기편 탈옥시키고 개인적으로 잡아와라?…민사로 환수는 헛소리"

[편상욱의 뉴스브리핑]



▷ 편상욱 / 앵커 : 정치권 현안 인터뷰로 만나보는 시간입니다. 오늘은 한동훈 전 국민의힘 대표 만나보겠습니다. 한 대표님 어서 오세요.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 안녕하세요. 반갑습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네. 지금 장안의 화제가 지금 항소 포기 사건이죠. 일단 본질이 뭐라고 보세요?



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 본질은 간단합니다. 대장동 일당 대 국민의 싸움이다. 저는 이렇게 정의하고 싶고요. 이재명 대통령의 사실상 공범들을 위한 항소 포기 외압이 성공했고 그래서 추징이 수천억의 추징 포기가 성공했고, 그래서 결국 김만배 등 대장동 일당이 재벌이 된 겁니다. 그래서 국민들께서 분노하고 계신 거죠. 사실 이런 면이 있었거든요. 이재명 대통령 많이 폭주하고 있는데 자기 재판 막아보려고 폭주하고 있는데 국민들께서는 그래도 정권 초기고 좀 지켜보자, 이런 마음도 있으셨는데 그래도 지 살자고 한 것까지는 모르겠는데 이걸 김만배 등 대장동 일당을 부동산 재벌 만들어준다? 까지는 눈 뜨고 못 보겠다. 이런 마음으로 국민들께서 분노하고 계신다고 저는 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 정성호 법무부 장관 얘기는 자기는 신중하게 판단하라고 했을 뿐이지 수사 지휘를 한 적이 없다. 즉 압력을 가한 적이 없다는 얘기인데요. 어떻게 보십니까?



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 제가 이렇게 말씀드리죠. 저는 청와대, 법무부, 검찰 다 경험했고 이런 식의 외압에 맞서다가 사표도 세 번 내봤고 이런 외압에 맞서다가 네 번 좌천에, 두 번 압수수색까지 당해봤습니다. 이렇게 합니다. 외압은 이렇게 하는 겁니다. 예를 들어서 너, 이거 안 하면 죽일 거야. 이렇게는 아무도 안 해요. 대신 이거 안 해야 하는데, 안 해야 되는데, 안 해야 하는데 전달해요. 그리고 안 하고 죽입니다. 그걸 서로 간에 알고 있었던 거죠. 그러면 이거 정성호 장관 얘기는 나는 술 먹고 운전한 건 맞는데 음주 운전은 아니다, 이런 얘기랑 똑같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 노만석 검찰총장 권한대행의 대응은 어떻게 보세요. 노만석 검찰총장 권한대행이 법무부 차관, 언론을 통해서 알려지기로는 법무부 차관하고 통화를 했는데 법무부 장관이 수사지휘권을 발동할 수 있다. 이런 얘기를 듣고 나서 항소 포기를 결정했다는 건데요. 그렇다면 검찰이 알아서 누운 것 아니냐, 이런 비판이 나옴직하지 않습니까?



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 이렇게만 보죠. 정성호 법무부 장관이 그런 행동 안 했으면 항소 제기됐을까요, 안 됐을까요. 100%죠. 이미 전결까지 끝났고 그 앞에 11시 50분에 대기하고 있었죠. 인과관계를 보십시오. 법무부에서 꺾여서 꺾인 겁니다. 꺾인 놈도 문제, 꺾은 놈은 더 문제. 그러니까 여기서 노만석이니 이진수니 이런 건 디테일하게 자기들끼리 범죄자들끼리 싸우게 놔둡시다. 자기 공범들끼리 서로 떠넘기는 거 양아치들 범죄에서 많이 나오는 거예요. 그건 자기들끼리 두되 중요한 건 국민을 위해서 봉사해야 할 검찰이 수천억 돈을 성남시로 귀속돼야 할 돈을 김만배 대장동 일당에게 안겨준 겁니다. 그런데 더 문제는 뭐냐, 정말 약 오르는 건 이건 못 바꿔요. 정권이 바뀌건 뭐가 바뀌건 세상이 바뀌어도 이건 끝난 얘기입니다. 김만배 재벌 됐고, 김만배 프리미어 구단 인수할 정도의 재벌 된 거예요. 축하할 일입니다. 그런데 국민들은 열받는 거죠. 그 문제는 이재명 대통령과 공범으로 기소된 공범 뭐.. 민주당이 그러던데요. 제가 이재명 대통령과 공범 얘기했더니 저를 고소한다고. 고소하십시오. 저 무고로 맞대응하겠습니다. 왜냐하면 이재명 대통령도 대장동 배임으로 기소돼 있어요. 역시 같은 사실관계를 두고 있는 이 사안을 봐주기 위해서 직접 나선 거죠. 그래서 외압을 가해서 결국은 그 효과로 국민들이 정말로 분노하는 거는 그런데 이거 수천억을 갖다 안겨준 거예요. 이게 확정됐다는 겁니다. 그리고 얼마 전에 제가 들어오기 전에 보니까 성남시장이 형사고소.



▷ 편상욱 / 앵커 : 대장동 항소 포기를 한 검찰을



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 정성호 이하



▷ 편상욱 / 앵커 : 공수처에 고소를 추진하고 일당의 재산을 가압류도 하겠다. 성남시장은 국민의힘 소속인데 이렇게 대응을 하겠다고 그랬습니다. 어제 나온 기사인데 제가 속보인 줄 알았습니다.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 한 가지 빠졌습니다. 정성호, 노만석, 이진수, 박철우, 정진우 이 사람들 재산도 압류해야 합니다. 왜냐하면 이 사람들의 행동으로 성남시가 몇천억을 가져올 수 있는 기회를 잃은 거예요. 완전히 영원하게.



▷ 편상욱 / 앵커 : 정성호 법무부 장관 얘기는 성남시가 민사소송으로 되찾아올 수 있다, 이렇게 얘기하던데요.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 네가 해봐라. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 절대 안 됩니다. 왜냐하면 지금 우리나라 소송 형태를 보면 형사 사건에서 규정된 내용을 벗어나지 못해요. 구조적으로. 검찰 몇백 명이 들어서 찾아낸 얘기로도 이 정도인데 그것보다 더 넓혀서 한다고요? 판결문에 그 얘기가 나옵니다. 판결문에 민사로는 안 되니까 추징해 준다는 얘기가 나옵니다. 그러면 역시 그 얘기는 하다 하다 지금 그 만큼, 그러니까 왜 저러는지는 알겠어요. 할 말 없으니까 저기까지 가는 이야기인데 절대 말도 안 되는 소리입니다. 지금 이건 김만배 일당을 이재명 정권이 재벌 만들어준 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 검찰의 대장동 항소 포기를 놓고 전 현직 법무장관들끼리 설전이 벌어지고 있습니다. 정성호 법무부 장관도, 조국 전 법무부장관도 한동훈 전 장관 이야기를 많이 하고 있습니다. 하실 말씀이 좀 많을 것 같습니다. 우선 정성호 장관 이야기부터 들어보겠습니다. // 정성호 장관의 말에 대해서 지금 한동훈 전 대표가 사실과 다르다, 이렇게 법적 조치하겠다고 나서신 거죠. 어떤 부분이 사실과 다릅니까?



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 상고 포기했다고 제가 했잖아요. 저 그때 법무부 장관이 아니었습니다. 저건 그냥 거짓말이죠. 그리고 저 얘기는 민주당의 몇몇 관련자들이 저에게 했다가 사과문 올린 이후예요. 지금 보면 민주당은 저를 지금 제가 이 불법 항소 포기 사태에 적극적으로 나서고 있는 저의 예봉을 꺾기 위해서 여러 가지 저에 대해서 마타도어를 하거든요. 그러니까 운동권들 택 보내듯이 지령 보내듯이 하는 것 같아요. 그런데 그날은 저거였어요. 상고 포기를 제가 했다. 그런데 그게 틀린 얘기였죠. 그런데 그거 아시죠? 커닝하다가 옆에 틀린 답도 옮겨 적는 거. 그러니까 이미 끝나고 대변인도 민주당 대변인도 사과했음에도 불구하고 정성호 장관이 또 저 얘기한 겁니다. 그러니까 제가 저건 묵과할 수 없으니까 사과해라, 사과 안 하면 법적 조치하겠다 했는데 끝까지 자기가 안 하겠다면 저는 법적 조치 하는 거고요. 그리고 정성호뿐 아니라 추미애 장관도 똑같은 얘기를 하더라고요. 그러니까 게으른 거죠. 자기들이 지령은 봤지만 지령이 회수된 건 몰랐던 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 정성호 장관 얘기는 또 들어보면 윤석열 전 대통령 구속 취소 판결이 났을 때 검찰이 전혀 별 얘기를, 즉시 항고에 대해서 반발을 하지 않다가 왜 이번에는 반발을 하냐. 왜 선택적으로 반발을 하냐라는 겁니다?



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 제가 그 얘기드리죠. 지금 민주당은 뭐만 나오면 자꾸 조금 자기들이 쫄리고 밀리면 계엄 얘기를 합니다. 내란 얘기를 하죠. 그런데 그건 계엄을 민주당보다도 적극적으로 나서서 막은 저한테는 안 통하는 얘기입니다. 그건 계엄령을 계몽령이라고 하는 사람들한테 통하는 얘기고요. 저는 그 점에 대해서는 먼저 얘기를 드리고 싶어요. 그래서 심우정은 피의자가 돼 있습니다. 그러니까 정성호도 말에 따르면 정성호도 수사받아야 하는 거예요. 오히려 저 얘기는 잘못들은 얘기입니다. 그 얘기 들어서 지금 심우정이 압수수색 당하고, 그리고 심우정이 조사받고, 기소당할 위기에 있지 않아요? 자기의 운명을 지금 얘기하는 것 같아요. 그리고 다시 말씀드립니다. 계엄 가지고 계속 도망가는 거, 저한테 통하겠습니까? 저한테는 통하지 않는 얘기라는 말씀드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 정성호 법무부장관은 또 대장동 1차 수사팀하고 2차 수사팀의 의견이 달랐다. 이렇게 알고 있다. 이렇게 밝혔는데 대장동 1차 수사팀 한 검사가 이번 항소 추진 과정에 1차 수사팀의 의견은 전혀 반영되지 않았다, 절차적으로 철저히 패싱 당했다. 이런 얘기도 했습니다. 어떻게 보십니까?



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 몇몇 검사가 몇몇 친이재명 당시에 출세 됐던 검사들이 지금 관제 데모하는 겁니다. 몇 명이나 됩니까 그 사람들. 제가 이름 실명 한번 얘기해 볼까요. 그 당시에 자리에 안 맞게 발탁됐던 몇몇 검사들이 있어요. 그래놓고 실제로는 밍기적거리면서 이재명 봐주려고 했던 검사들이 있어요. 그래서 지금 그 이후에는 당연히 수사팀에서 배제됐겠죠. 그 사람들이 지금 얘기하는 거거든요. 이성윤 팀에 있었던 사람들이에요. 몇몇. 그런데 몇 명이나 될 것 같습니까. 이렇게 여쭤볼게요. 마치 그렇게 하면 검찰이 둘로 나눠서 찬반이 나눠져 있는 것 같아, 그거 아닙니다. 한 손에 셀 만한 몇몇 친명 검사들만 그러는 거고 5명도 안 될 것 같은데요. 제가 5명 이름 다 부를 수도 있습니다. 그런 걸 가지고 물타기를 시킨 거고 자기 이름 걸고 인터뷰했던데 그거 관제 대모 하는 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 일각에서는 항소 포기에 대한 검찰 내 반발이 항소 포기를 대가로 해서 지금 검찰 개혁 진행 중이잖아요. 검찰의 보완수사권을 얻기 위한 것 아니냐 이렇게 보는 시각도 있던데요?



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 어떤 사건에서 사법에서는 뭘 얻기 위해서 뭘 하면 안 됩니다. 그것 자체는 절대로 하면 안 돼요. 보안수사권 안 가져도 돼요. 그거 가지고 협박하더라도 그거 들어주는 거 절대 그거 명분 안 됩니다. 그러면 이 대장동 비리로 피눈물 흘린 성남시, 성남시민들, 그 사람들이 그러면 검찰 보안수사권 때문에 엿 바꿔 먹어도 된다는 얘기예요? 그 말 자체가 정치 검사임을 자인하는 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 이번 항소 포기 사태의 가장 큰 쟁점이기도 하죠. 최대 7,800억 원에 이르는 대장동 범죄 수익금을 환수할 수 있느냐는 건데요. 아까도 잠깐 얘기했습니다만 조국 전 법무부 장관과 한 전 대표 생각이 좀 다른 것 같습니다. 조국 전 법무부 장관 이야기부터 좀 들어보면 '법학 교수 티 안 내려 했지만, 부패재산, 국가가 몰수 추징을 못 한다' 이렇게 얘기를 했고요. 한 전 대표는 '지금 무식한 티만 난다. 부패 재산 몰수법에 따라 몰수 추징이 가능하다' 이렇게 반박을 했습니다. 일반 국민들 입장에서는 법을 잘 모를 수 있으니까 누구 말이 맞는지 좀 헷갈릴 수 있을 것 같은데요. 저희가 나중에 조국 대표도 모셔서 한번 물어보겠습니다. 한 전 대표 생각부터 들어보죠.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 바로 이 사건 판결문에 조국이 무식한 헛소리 한다는 게 나옵니다. 무슨 얘기냐 하면 이 사건 판결문에 친절하게 나와요. 조국이 인용한 조문이 있습니다. 부패재산몰수법 6조 1항에 이렇게 나옵니다. '피해 회복이 심히 곤란하다고 인정되는 경우에 추징할 수 있다. 그런데 이 대장동 판결문에 성남도시개발공사가 민사소송도 제기했지만 1회 변론 기일도 몇 년째 열리지 않고 있는 등 피해 회복이 심히 곤란하다고 인정되기 때문에 추징한다'라고 쓰여 있어요. 그러니까 이건 논쟁이 아닙니다. 그냥 한 사람이 헛소리 하는 거예요. 그러니까 제가 그다음에 토론하자고 하니까 무슨 빙글빙글 도망가더니 지금 안 한다고 하더라고요. 대리 토론해라 이러더라고요. 저는 그분이 본인이 무슨 말을 하는지도 모르는 것 같아요. 그 사람 얘기는 이겁니다. 피해자인 성남도시개발공사가 소제기를 할 수 있으니까 추징할 수 없는 사안이다. 그런데 이 판결문에 틀린 얘기 아닙니까? 그리고 또 더 나아가서 그러면 김만배에 대해서 428억 원이 이미 추징 선고됐죠. 그건 뭡니까. 이미 추징 선고했잖아요. 그러니까 말이 아예 안 되는 얘기예요. 지금 김만배에게 추징 구형이 6,112억입니다. 그중에서 428억만 나온 거예요. 그러면 그게 문제라면 처음부터 검찰 구형이 잘못됐다고 자기를 욕해야 하는 거 아니에요. 그런 말씀 들어보셨습니까. 저도 못 들어봤습니다. 지금 이 사람들은 저한테 첫날은 이 얘기를 했어요. 항소 자제다. 자제는 무슨, 말장난합니까. 그러면 끝난 얘기죠. 100% 못 하게 해놓고 자제라는 말 안 되는 얘기고 그다음에는 제가 상고 포기를 시켰다. 윤석열 관련해서 그건 뻥으로 드러났죠. 그다음에는 어제는 또 엘리엇 소송 얘기하더라고요. 엘리엇 소송 관련해서 제가 무슨 항소해서 손해를 봤다. 그런데 그거 팩트 틀린 게 25년 올해 7월에 승소했거든요. 그리고 오늘은 뭐라고 하냐 하면 윤종균인가, 윤종근인가 하는 그런 민주당 의원이 무슨 메디슨 소송에서 항소를 제가 포기했다. 그런데 그거 2025년 4월 얘기입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 올해 얘기군요.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 그렇죠. 그러니까 말도 안 되는 얘기죠. 그다음에 도이치 사건을 제가 항소 포기시켰다. 그거 항소했습니다. 그리고 또 나아가서 김건희를 무슨 편의를 봐줘서 별도의 수사하게 했다. 그거 장관 때가 아닙니다. 그리고 아시다시피 저는 김건희 주가조작 사건에 대해서 기소해야 한다는 얘기를 당 대표 때도 한 바도 있습니다. 제가 그래서 그분한테도 오늘까지 얘기를 안 하면 법적 조치 한다 이런 말씀을 드렸습니다. 그런데 그다음 단계로 나온 게 뭐냐 하면 너무 여론이 안 좋으니까 민사로도 할 수 있는 거라고 우기는 거고 그 일환으로 조국 씨가 하는 얘기를 갖다 쓰는 건데요. 그냥 틀린 얘기입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 민사로는 범죄 수익 7000억 원 추가로 추징하는 게 전혀 불가능하다?



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 사실상 불가능합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 왜 불가능한지 좀.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 지금 이거는 증거 관계라든가 그걸 형사 판결에 거의 사실상 따라가게 돼요. 형사 판결에서 428억밖에 안 된다고 했는데



▷ 편상욱 / 앵커 : 이제 2심에서는 그보다 더 줄일 수밖에 없죠.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 그렇죠? 그러면 어떻게 늘린다는 거죠. 너무 당연한 얘기 아닌가요?



▷ 편상욱 / 앵커 : 민사로서도 불가능하다 .



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 이걸 넘는 사실관계를 주장할 수 있겠어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 그러니까 그동안에 성남시에서도 민사소송을 그렇게 안 해왔던 거죠. 그리고 인지대가 얼마일 것 같습니까.



▷ 편상욱 / 앵커 : 많은가요?



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 10억 원이 넘죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇게 올라가면 그러면 이제 성남시에서 인지대도 감당하기 쉽지 않겠군요.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 자기편을 탈옥시켰어요. 그런 다음에 너희들이 가서 개인적으로 잡아 오면 되는 거 아니야. 얘 잡아 오는 거 불가능하지 않아, 지금 그 얘기가 바로 민사로 하면 된다라는 헛소리라는 말씀드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 추미애 전 장관하고 조국 전 장관 이렇게 공개 토론을 제안하셨던데 어떻게 답은 왔나요.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 그런데 그분들이 먼저 저한테 저랑 여러 가지 논쟁을 했잖아요. 이거 관련해서. 저는 그렇게 짖는 개가 되지 말고 무는 개가 되시라 이런 말씀드려요. 얘기하면 되는 것 아닙니까. 그리고 그분들이 저는 사실 정성호 장관이나 자기 범죄 문제니까 나오겠습니까. 안 하려고 하려고 하겠죠. 추미애 장관은 그리고 은근히 자기 주제를 알아요. 잘 안 나옵니다, 이런 데. 조국 씨는... 저는 그 조국 씨가 나왔으면 좋겠는 게 조국 전 장관은 저는 이 제안도 드려요. 어차피 그분은 원래 여러 명 나오는 걸 좋아하거든요. 대리 시험도 3명이 같이 치신 분이에요. 3명 같이 나와도 좋다. 그리고 오픈북 해도 좋다. 그러니까 도망가지 말고 나와서 토론하자, 이 말씀드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 한동훈 전 대표의 공개 제안입니다. 조국 전 대표가 어떻게 받아들일지.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 어려운 문제는 아니잖아요. 지금 여기에 대해서.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 이번 사안과 관련해서 정성호 법무부 장관 그리고 노만석 검찰총장 권한대행의 사퇴 얘기가 나오지 않고 있지 않습니까. 두 사람이 어떤 결정을 해야 한다고 보세요.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 이거 한번 생각해 보세요. 법무부 장관 한동훈이, 중앙지검이 김건희 주가조작 기소하겠다고 온 걸 신중히 판단하라 꺾었어요. 그래서 불기소 처분했어요. 그리고 그 과정이 다 드러났어요. 그럼 법무부 장관 한동훈은 어떻게 됩니까? 그만두고 감옥 가야 마땅한 거 아니에요. 똑같잖아요. 왜 이런 게 다 들켜놓고도 정성호, 노만석은 그 자리에 남아 있는 겁니까? 그냥 국회 쪽수 많으면 뭐든 해도 된다는 거예요? 그건 민주주의가 아니죠. 국회에서 의원 수, 쪽수가 많더라도 범법을 저지르면 정의의 심판을 받아야 하는 것이 민주주의입니다. 지금 더불어민주당은 이 민주주의를 부정하고 있어요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 국회에서는 국정조사 하겠다는 이런 입장입니다. 일단 사안이 사안인 만큼 항고 시한이 지나면 다시 항고한다는 건 불가능한 일이고 물 건너간 일이 되지 않았습니까.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 이미 김만배는 재벌 됐습니다. 못 바꿔요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 수습할 방법은 없습니다.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 그러니까 제가 아까 말씀드렸다시피 정성호 등등 나머지 그 사람이 자기 돈으로라도 일단 밀어 넣으라는 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 일단 한동훈 전 대표가 항고 시한이 다가오기 전부터 SNS에 글을 올려서



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 그렇습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 빨리 항고해라. 이렇게 촉구하고 그러지 않았습니까. 그런데 이런 행보들이 일단 내년에 또 지방선거가 있잖아요? 자신의 존재감을 부각시키기 위한 것 아니냐 이렇게 보는 시각도 있더군요.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 저는 우리 국민의힘의 다른 의원들, 정치인들이 이럴 때 존재감 팍팍 부각시켜야 한다고 생각합니다. 왜 이럴 때 안 보입니까. 저는 그리고 떠나서 이건 존재감의 문제가 아니라 국기의 문제예요. 나랏돈 수천억을 김만배 양아치 일당한테 주는 것인데 그걸 막을 수 있는 기회가 있는데 안 나섭니까? 제가 그날 한 1시간 전쯤에 채널A 보도를 보고 나서 이게 어떤 그림인지 알겠더라고요. 제가 많이 봤던 그림이에요. 이럴 때 담당하는 실무자 검사들이 용기 내서 항소장 넣어라, 그래야 너희들이 산다고 얘기하고 싶었던 거예요. 결국 못 그랬죠. 그러니까 검찰은 할 말 없어요. 그렇지만 중요한 건 이미 이게 벌어졌고 김만배 일당이 재벌 된 건 이미 약 오르지만 바꿀 수 없습니다. 그런데 그렇게 만들어준 사람들에 대해서 끝까지 책임을 물어야 합니다. 그런데 그 맨 앞에 있었던 정성호, 노만석 버틴다? 이게 나라입니까?



▷ 편상욱 / 앵커 : 나오신 김에 그 얘기도 좀 여쭤볼게요. 조갑제 대표가 며칠 전에 저희 프로그램에 인터뷰하셨습니다. 한동훈 전 대표 이번 항소 포기 사건에 대한 활약을 높이 평가하면서 서울시장 나오면 잘하겠다. 이렇게 평가하더군요. 어떻게 생각하세요.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 저는 지금 이 항소 포기 사태가 대단히 중요한 기점이라고 생각해요. 왜냐하면 이렇게 권력의 개로 만들어서 자기 잇속을 챙길 수 있는 구도가 되면 다음 수순은 뭐겠습니까. 이재명에 대한 모든 사건을 공소 취소시킬 거예요. 똑같이 정성호 시켜서 노만석한테. 이미 한 번 몸 버린 애들 아니에요? 그러면 그렇게 되는 순간 나라가 망합니다. 저는 그렇게 나라가 흔들리고 민주주의와 법치주의가 흔들리는 앞에서 개인적인 정치적인 그런 상황이라든지 이런 건 전혀 생각하지 않아요. 지금은 일단은 이 문제를 제대로 문제 제기하고 국민의 편에서, 제가 처음에 말씀드렸죠. 이건 심플합니다. 대장동 일당과 이재명 대통령의 편에 설 것이냐. 그래봤자 조국, 이재명뿐이에요. 아니면 국민의 편에 설 것이냐. 이걸 반대하는 쪽의 명분을 보죠. 심지어는 정의당도 이거 안 된다고 했죠. 딱 쟤네들뿐입니다. 김만배 등 대장동 일당, 이재명 대통령 주변 그리고 민주당 그리고 조국 이게 전부입니다. 이 사람들이 지금 80년 동안 만들어온 이 나라의 기본 질서를 망치는 걸 우리가 두고 볼 겁니까? 저는 그래서는 안 된다고 생각해요. 지금 머뭇거리지 말고 정성호 특검하고 지금 김병기 원내대표가 그렇게 얘기했잖아요. 무슨 강백신 특검하자면서 합시다. 동전의 양면이에요. 강백신이 뭘 잘못했냐. 그러면 강백신 잘못했다는 건 이겁니다. 항소 포기 끝났는데 그다음에 반발했다. 이거죠. 그러면 이 항소 포기가 옳은지 아닌지를 당연히 이 전제로써 수사해야 하겠죠. 그냥 합시다. 그리고 수사하되 특검 사안이에요. 왜냐하면 이건 용산, 검찰, 법무부 다 들어갔죠. 당연히 특검해야 하는 사안이에요. 또 더 나아가서 저는 민주당에 이 얘기도 드리고 싶어요. 민주당은 특검 이런 식의 여권이 관련된 특검은 야당끼리만 추천해야 한다고 해 왔죠. 그렇게 하자고 말씀드립니다. 그런데 우리는 그렇게 우악스럽지 않아요. 그게 아니라 제3자 특검이라도 좋습니다. 수사해야 합니다. 지금 막 지우고 있을 거예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 지방선거가 다가왔잖아요. 어떻게 하실 거예요?



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 지방선거가 다가오지도 않았고요. 저는 지금 이 상황에서는



▷ 편상욱 / 앵커 : 6월인데요.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 이런 식으로 대한민국의 국기가 무너지면 지방선거 의미 없습니다. 지금은 그럼 전쟁 났는데 6개월 뒤에 무슨 지방선거 얘기할 때가 됐습니까. 6.25 났는데 1951년 지방선거 생각해야 합니까. 지금은 결기 있게, 결기 있게 몸 사리지 않고 나서야 할 때다. 저는 그렇게 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 한동훈 전 국민의힘 대표였습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 한동훈 / 전 국민의힘 대표 : 고맙습니다.





