트럼프 '조지아 사태' 거론하며 "해외 기술 인력 데려와야"

▲ 트럼프 미국 대통령

트럼프 미국 대통령이 현지시간 11일 조지아주 한국인 체포·구금 사태를 거론하며 미국의 해외 투자 유치 과정에서 필요한 해외 기술 인력들은 미국으로 데려와야 한다는 입장을 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 방송된 폭스뉴스 '더 잉그럼 앵글' 인터뷰에서 "어떤 기술들(certain talents)은 당신에게 없다. 그러면 사람들은 배워야만 한다"며 "인재는 데려와야 한다(bring in talent)"고 말했습니다.이 발언은 사회자가 트럼프 행정부의 'H-1B' 전문직 비자 정책과 관련해 '미국 노동자의 임금을 올리려면 외국인 인력이 대규모로 들어와선 안 되는 것 아니냐'고 질문하자 그에 답변하는 과정에서 나왔습니다.트럼프 대통령은 조지아주를 예로 들면서 "거기에는 평생 배터리를 만들어 온 한국인들이 있었다. 배터리를 만드는 일은 매우 복잡하다. 쉬운 일이 아니고 매우 위험하고 폭발도 자주 일어나며 여러 문제가 많다"고 말했습니다.이어 "그들은 초기 단계에 500∼600명 정도의 인력을 데려와 배터리를 만들고 다른 사람들에게 그 방법을 가르치려고 했다. 그런데 그들은 그들을 나라 밖으로 내쫓으려고 했던 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령의 이 같은 발언은 조지아주 한국인 근로자 300여 명에 대한 지난 9월 이민단속 당국의 체포와 구금 등에 대한 아쉬움을 피력한 것으로 해석될 여지가 있어 주목됩니다.앞서 조지아주에서는 지난 9월 이민 당국이 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리공장 건설 현장을 급습해 B-1 비자나 무비자 전자여행허가(ESTA) 제도로 입국한 한국인 노동자 317명을 불법 이민자로 간주해 구금했습니다.이후 한미 양국은 비자 제도 개선을 위한 워킹그룹을 가동해 개선 방안을 논의해오고 있습니다.트럼프 대통령은 "한 나라가 와서 100억 달러를 투자해 공장을 짓겠다고 할 때 5년간 일한 적이 없는 실업자 명단에서 사람들을 데려다가 '이제 미사일을 만들자'고 할 수는 없는 것"이라며 "일이 그런 식으로 돌아가질 않는다"고 강조했습니다.한편 트럼프 대통령은 민주당의 '고물가' 공세에 대해 "우리는 놀라울 정도로 잘하고 있다. 지금까지 우리가 가져본 것 중 최고의 경제"라며 "지금 우리의 비용은 (이전 바이든 정부보다) 훨씬 낮다"고 반박했습니다.다만 "소고기랑 커피는 조금 비싸다"며 "우리는 커피 관세를 일부 낮출 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)