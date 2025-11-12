뉴스

"안동 이 대통령 생가 복원해달라"…서대문구의회 건의안 논란

유영규 기자
작성 2025.11.12 13:55 조회수
이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안 (사진=개혁신당 주이삭 구의원 페이스북 캡처, 연합뉴스)
▲ 이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안

서울 서대문구의회에서 발의된 '이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안'이 상임위원회 문턱까지 넘으며 논란이 일고 있습니다.

오늘(12일) 서대문구의회에 따르면 더불어민주당 소속 김덕현 구의회 운영위원장이 대표 발의한 이재명 대통령 생가 복원 및 기념공간 조성 건의안이 전날 운영위원회에서 과반 찬성으로 통과됐습니다.

이 대통령 생가는 경북 안동시에 있는데, 인근 지역도 아닌 서울 구의회가 정부에 생가 복원사업을 추진해 달라는 건의안을 낸 것은 이례적이란 평가가 나옵니다.

건의안에는 생가 복원 사업을 조속히 추진하고, 기념 공간을 조성해 지역 경제 활성화와 관광 산업 발전 핵심 동력으로 활용하며, 지속적인 지원과 예우를 해 달라는 내용이 담겼습니다.

특히 "서대문구의회는 이 건의안이 특정 인물에 대한 아부가 아닌, 지역 소외 문제를 해결하고 주민들의 자발적인 요청을 수용하는 것"이라는 문구도 담겼습니다.

이 건의안은 다음 달 구의회 본회의에 상정될 전망입니다.

서대문구의회는 민주당 8명, 국민의힘 5명, 개혁신당 1명, 무소속 1명으로 민주당 단독으로 본회의까지 통과시킬 수 있는 구조입니다.

개혁신당 주이삭 구의원은 페이스북에 올린 글에서 "민주당 의원들이 지방선거를 앞두고 과한 충성 경쟁을 하는 것으로밖에 볼 수 없다"고 비판했습니다.

(사진=개혁신당 주이삭 구의원 페이스북 캡처, 연합뉴스)
