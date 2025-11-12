백해룡, 임은정 직격 "사건 기록 열람도, 전산망 사용도 막아"

▲ 질의에 답하는 백해룡 경정

서울동부지검 '세관 마약 연루 의혹' 수사팀에 파견된 백해룡 경정이 임은정 서울동부지검장이 사건 기록 접근 등 수사를 가로막고 있다고 작심 비판했습니다.백 경정은 오늘(12일) 취재진과의 통화에서 "2023년도에 제가 영등포경찰서에서 취급했던 사건 기록 열람을 요청하니, 임은정 검사장이 (열람을) 막았다"며 이같이 말했습니다.백 경정은 "합동수사단에 파견된 수사관들의 명단과 형사사법정보시스템(KICS·킥스) 사용권 등도 임 검사장에게 공문을 보내 요청했는데 모두 거부당했다"고 주장했습니다.킥스는 경찰과 검찰 등이 수사·기소·재판·집행 등 사건 관련 정보를 열람·활용할 수 있도록 한 전산 시스템입니다.지난달 15일부터 한 달간 동부지검 합수단에 파견된 백 경정은 킥스 열람 권한을 받지 못해 현재까지 수사에 착수하지 못했다는 입장입니다.그는 지난 10일 법무부·행안부 장관과 국무조정실 등에도 킥스 사용 및 파견 기간 두 달 연장과 이른바 '백해룡팀'을 15명으로 충원해 달라는 등의 요청 공문을 보냈으나 아직 답은 없는 상태입니다.백 경정은 "영등포서 기록 열람, 합수단 명단, 킥스 사용권 모두 거부됐는데, 이게 전부 임 검사장의 결재로 이뤄진 일들"이라며 "비판을 안 하려고 했는데 안 할 수가 없다"고 강조했습니다.그는 또 "킥스 사용이 돼야 수사를 할 수 있다"며 "킥스가 되지 않으면 충원이나 파견 기간 연장도 의미가 없다"고 덧붙였습니다.백 경정은 2023년 영등포서 형사과장 시절 세관 직원들이 말레이시아인 마약 운반책을 도와 마약 밀수가 이뤄졌다는 의혹을 수사했습니다.(사진=연합뉴스)