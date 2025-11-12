국민의힘 "항소 포기 정권 외압, 특검·국조해야"…국회서 대규모 집회

▲ 12일 서울 여의도 국회 본청 앞에서 열린 "대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소 포기 외압 규탄대회"에서 국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 의원, 당원들이 규탄 구호를 외치고 있다.

국민의힘은 검찰의 대장동 개발 비리 1심 판결 항소 포기 결정과 관련해 정권 차원의 외압이 있었다고 주장하며 대여 총공세에 나섰습니다.국민의힘은 오늘(12일) 오전 11시, 국회 본청 앞 계단에서 '대장동 일당 7천400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소 포기 외압 규탄대회'를 개최했습니다.장동혁 대표는 "항소 포기의 정점에 이재명 대통령이 있다"며 "이 대통령 재판의 공소 취소로 가기 위한 시작에 불과하다"고 주장했습니다.또 "검찰이 포기한 대장동 사건을 국민에게 항소 제기한다"며 "이 대통령과 이 정권을 끝내야 한다. 이 대통령을 탄핵하는 그날까지 뭉쳐 싸워야 한다"고 말했습니다.송언석 원내대표는 "이재명 정권이 항소 포기 외압의 실체"라며 "7천800억 원에 이르는 범죄수익을 온전히 보존하려고 외압을 행사했다"고 주장했습니다.송 원내대표는 정성호 법무부 장관이 항소와 관련해 검찰에 '신중히 판단해 달라'는 의견을 전달했다고 밝힌 것을 두고는 "외압을 자백했다"며 "조폭이나 다름없는 외압"이라고 언급했습니다.그러면서 "국민은 성공한 수사인지, 조작 기소인지 진실을 알고 싶다"며 "진실을 밝히기 위해 국정조사와 특검 수사를 실시하자"고 거듭 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)