정원오 "종묘 앞 재개발 전에 세계유산영향평가부터 받아야"

▲ 정원오 서울 성동구청장

더불어민주당의 차기 서울시장 출마 후보군으로 거론되는 정원오 서울 성동구청장은 오늘(12일) 유네스코 세계유산인 종묘 인근 세운4구역 재개발 논란에 대해 세계유산영향평가를 받아야 한다고 강조했습니다.정 구청장은 이날 오전 CBS '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "세운상가 구역을 개발해서 정리하고자 하는 오세훈 시장의 의견은 일면 옳다. 개발을 해야 한다"고 말했습니다.정 구청장은 이어 "장기간 토지 소유자들이 문화재로 인해서 재산권을 행사하는 데 어려움이 있었다"면서도 "그런데 그 개발이 세계 문화유산인 종묘를 가치, 경제적 가치, 문화적 가치를 해하지 않는 선에서 진행돼야 하고 그럴 수 있는 방법이 있다는 것을 말씀드린다"고 덧붙였습니다.정 구청장은 세운4구역이 세계유산지구 100ｍ 밖에 있어 문제가 되지 않는다는 오 시장 설명엔 "그건 시장님의 판단"이라며 "(국가)유산청의 판단은 좀 다르고 또 전문가들 의견도 다르다"고 지적했습니다.그러면서 "중요한 건 종묘가 세계문화유산의 지위를 박탈당할 수 있다는 것"이라며 "개발을 하고 종묘가 세계문화유산 지위를 박탈당하면 종묘가 가진 문화적 가치뿐만 아니라 종묘로 인해서 파생되는 경제적 가치, 수천억에 달하는 경제적 가치가 사라진다"고 우려했습니다.정 구청장은 "세계문화유산을 지정하고 박탈하는 권한은 유네스코에 있다. 그걸 왜 시장님이 '된다, 안 된다'고 판단하시나"라며 유네스코 권고에 따라 "재개발하기 전에 영향평가를 받고 해야 한다"고 강조했습니다.정 구청장은 '종묘 앞 재개발 논란'에 대한 갈등을 최소화할 수 있는 방안이라며 "그러면 개발도 할 수 있고, 세계문화유산도 지킬 수 있다"고 말했습니다.박원순 전 서울시장 임기 당시 서울시의 주택 공급이 막혔다는 오 시장의 주장과 관련해서도 "일면 타당한 면이 있지만 오세훈 시장이 그런 얘기를 할 입장은 아니다"라고 반박했습니다.정 구청장은 "2011년도에 처음으로 출구 전략을 세워 재개발구역, 뉴타운 구역을 해제한 분이 오세훈 시장이시고, 무상급식을 반대하며 사퇴할 때까지 무려 37곳에 75만㎡ 재개발 구역을 해제하신 분이 오세훈 시장"이라며 "후임 시장은 그 정책을 이었을 뿐이고, 이어받은 것은 비판받아 마땅하지만 그걸 오 시장이 얘기할 것은 아니라 생각한다"고 밝혔습니다.정 구청장은 서울시의 주택 공급 대책에 대해서 "가용할 수 있는 모든 자원과 방법을 동원해 (서울 주택) 공급을 늘려야 하고, 구청과 시청, 정부가 힘을 합쳐 '윈윈'하는 방법을 찾아 진행해야 한다"고 언급했습니다.정 구청장은 서울시장 출마를 결정했느냐는 물음에 "12월 중에 결정하겠다고 말씀을 드렸는데, 지금 그래서 굉장히 고민을 많이 하고 있다"고 답했습니다.3연임 도전이 점쳐지는 오 시장에 대해선 "오랜 시간 열심히 하셨다. 그렇게 평가하고 싶다"고 말했습니다.앞서 어제(11일) 같은 프로그램에 출연한 오 시장은 정 구청장에 대해 "일이 훌륭하다"면서도 "혹시 적군이 될지도 모르는데 그 이상 후하게 (평가)해야 하느냐"고 밝힌 바 있습니다.정 구청장은 다른 여권 후보들과 비교했을 때 "행정으로서 조금 검증받은 측면이 장점이라고 본다"며 최근 평가에 대해선 "일 잘하는 행정가 출신 이재명 대통령에 대한 지지가 같은 행정가 출신 정원오로 표출되는 것으로 이해한다"고 설명했습니다.인지도가 낮다는 평가에 대해 정 구청장은 "출마 결심을 하게 되면 그 부분들이 최우선으로 보완돼야 할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=서울 성동구 제공, 연합뉴스)