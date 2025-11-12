'정약용의 도시' 남양주…도시 브랜딩의 '정점'

<앵커>



다산 정약용 선생은 조선 후기 실학의 거목이죠. 선생의 고향인 경기도 남양주시가 다양한 행사를 통해 '정약용의 도시'라는 브랜드를 강화하고 있습니다.



유영수 기자가 취재했습니다.



<기자>



경기도 남양주시는 지난해 다산 정약용 선생의 새 영정과 동상 제작에 착수했습니다.



기존 영정과 동상의 고증이 부실해, 활용에 제약이 많았기 때문입니다.



후손 30명의 신체를 계측하고, 관련 기록과 문헌을 철저히 고증해 사실성과 완성도를 최대한 높였습니다.



새 영정과 동상의 봉안식과 제막식은 '정약용의 도시 남양주'의 정체성을 강화하는 도시 브랜드 사업의 출발점이 됐습니다.



[최해란/남양주시 다산 한강초등학교 교감 : (아이들이) 남양주의 대표적인 위인인 정약용 선생에 대해서도 알았으면 하는 마음에서 선생님들이 먼저 정약용 선생에 대해서 배우고 또 어떤 부분을 또 할 수 있을지 알아보기 위해서 방문하게 됐습니다.]



시는 이어 다산 정약용 정원을 개장하고, 다산역 테마 역사를 새롭게 단장하는 등 다양한 관련 행사를 잇따라 개최했습니다.



특히 지난달 시의 대표 축제인 다산 정약용 문화제와 여유당 야행 행사를 엶으로써, 도시 브랜딩의 정점을 찍었습니다.



[윤근희/서울 성북구 : 전통적인 체험들도 너무 잘 되어 있는 것 같고, 특히나 지금 이렇게 저녁에 어두운 데 여유당 야행이라고 해서 이런 것도 직접 보니까 너무 예쁘고, 감성이 너무 좋은 것 같습니다.]



[주광덕/남양주시장 : 시민들이 이 도시의 정체성에 대해서 공감할 수 있고, 정약용 선생님의 사상과 정신을 현대적으로 계승해서, 남양주시를 미래형 자족도시로 만드는데 아주 중요한 구심점 역할을 하고 있습니다.]



시는 더불어 사계절 형 실내 공원인 정약용 공원 건설도 추진하고 있다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 인필성, 화면제공 : 남양주시)