'내란 선전·선동 혐의' 황교안 체포…특검 조사

내란 선전과 선동 혐의를 받는 황교안 전 국무총리가 오늘(12일) 내란 특검팀에 체포됐습니다. 황 전 총리는 특검 조사에 앞서 "아무리 봐도 내란 자체가 없다"며, 특검 수사를 부정했습니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



내란특검팀은 오늘 오전 황교안 전 국무총리를 서울 용산구 자택에서 전격 체포했습니다.



특검팀은 지난달 두 차례 자택 압수수색을 시도했지만 문을 열어주지 않고 지지자가 모이며 무산됐는데, 세 차례 조사 요구와 강제수사 불응을 이유로 체포영장을 발부받아 집행했습니다.



황 전 총리는 압송돼 특검팀 조사실에 들어가기 앞서 내란 자체가 없었고, 특검 수사는 불법이라고 주장했습니다.



[황교안/전 국무총리 : 저는 지금 미친 개와 싸우고 있습니다. 반민주 독재 정권과 싸우고 있는 것입니다. 내란죄가 있기는 있었습니까? 저는 아무리 봐도 내란 자체가 없었습니다.]



황 전 총리는 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포가 국헌문란 목적의 폭동이라 볼 수 없다며, 계엄령을 통해 "부정선거의 원흉인 선관위를 압수수색한 것일 뿐"이라고도 주장했습니다.



앞서 황 전 총리는 계엄 직후 자신의 SNS에 '부정선거 세력을 척결해야 한다', '우원식·한동훈을 체포하라'고 글을 올리는 등 내란을 선전·선동한 혐의로 고발됐습니다.



특검팀은 황 전 총리가 이 글을 올릴 당시 윤 전 대통령 측 등과 사전 공모가 있었는지 여부 등을 조사할 것으로 보입니다.



황 전 총리가 체포 대상으로 지목했던 우원식 국회의장과 한동훈 전 대표는 계엄 당시 여인형 전 방첩사령관이 '집중해서 잡아들이라'고 지시한 주요 체포 대상 3명 가운데 2명입니다.



(영상취재 : 김태훈·김승태, 영상편집 : 박진훈)