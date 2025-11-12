뉴스

'누가 구해주겠지' 방관해 3명 사망…낚싯배 선장 징역 2년

유영규 기자
작성 2025.11.12 11:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'누가 구해주겠지' 방관해 3명 사망…낚싯배 선장 징역 2년
▲ 전남 신안군 가거도 연안에서 좌초한 낚싯배

좌초 사고를 당하고도 제때 구조요청을 하지 않아 승선원 3명을 숨지게 한 낚싯배 선장에게 징역형의 실형이 내려졌습니다.

광주지법 형사4부(배은창 부장판사)는 업무상과실치사 등 혐의로 기소된 이 모(60)씨의 항소심에서 원심대로 징역 2년을 선고했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.

낚싯배 선장인 이 씨는 2025년 1월 4일 오전 10시 30분 전남 신안군 가거도 한 갯바위 인근 해상에서 기관실 침수로 인한 선박 좌초 사고를 미흡하게 대처해 3명이 숨지고 16명은 다치게 한 혐의로 기소됐습니다.

당시 이 씨는 조난 통보나 구조요청, 구명뗏목 전개 등 구호 조치 없이 주변에 있던 어선들이 도와주기만을 기다리다가 스스로 '골든타임'을 놓쳤습니다.

이 씨에게 적용된 혐의에는 초과 인원 승선, 선박용 기름 유출로 인한 해양오염 등도 적용됐습니다.

1심 재판부는 실형의 선고가 불가피하다고 판시했습니다.

2심 재판부는 원심의 양형이 합리적 범위를 벗어나지 않았다며 검찰과 이 씨의 항소를 모두 기각했습니다.

 (사진=목포해양경찰서 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지