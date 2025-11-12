뉴스

최초의 KBO 현역 선수 단독 예능…'야구기인 임찬규', 내년 1월 티빙 공개

국내 OTT 티빙(TVING)이 KBO 리그 LG 트윈스 소속 투수 임찬규를 단독 주인공으로 내세운 신규 오리지널 예능 '야구기인 임찬규'를 론칭한다. 이번 콘텐츠는 KBO 현역 선수가 주인공으로 나서는 최초의 단독 예능으로, 공개 전부터 팬들과 야구계의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

티빙 오리지널 '야구기인 임찬규'는 시즌 내내 품어왔던 임찬규의 '버킷리스트'와 '예측불가한 엉뚱 매력'을 한껏 폭발시키는 리얼 버라이어티 콘텐츠다. 예측 불가능한 그의 유쾌한 매력을 중심으로 버라이어티, 페이크 다큐, 리얼리티, 토크쇼 등 회차별로 다른 장르 포맷을 적용해 매회 새로운 재미를 선사할 예정이다.

'야구기인 임찬규'는 유튜브 '동네친구 강나미'를 비롯해 감각적 예능 연출로 주목받은 고경덕 PD가 연출을 맡았다. 또한 샌드박스네트워크와 리코스포츠에이전시가 공동 제작을 맡아, 현역 스포츠 스타의 진짜 일상과 유쾌한 인간미를 감은 새로운 형식의 스포츠 예능으로 완성도를 높인다.

KBO 현역 선수가 단독 주인공으로 나서는 첫 예능, 티빙 오리지널 '야구기인 임찬규'는 내년 1월 티빙에서 공개된다.

