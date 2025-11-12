국토부 "중소 건설사 PF 특별보증, 올해 내 8천억 원 규모 지원"

▲ 국토교통부

국토교통부는 올해 2차 추가경정예산 및 '지방중심 건설투자 보강 방안'에서 발표한 중소 건설사 프로젝트파이낸싱(PF) 특별보증과 미분양 안심환매 지원에 본격 착수한다고 12일 밝혔습니다.PF 특별보증은 착공 후 자금 조달이 어려운 시공 순위 100위권 밖 중소 건설사의 사업장까지 지원하고자 정부가 올해 주택기금 2천억 원을 출자해 진행하는 사업입니다.기존 PF 대출보증 대비 시공자 평가 비중을 낮추고 사업성 평가 비중을 높였습니다.중소 건설사들이 자금 조달에 어려움을 겪어 2금융권 의존도가 높은 점을 감안해 보증 대상 금융기관을 기존 은행권과 증권·보험·상호금융에 더해 저축은행까지 확대하고, 심사 절차와 보증료율을 모두 유리하게 적용받도록 개선했습니다.사업 도입 2개월 만에 중소 건설사 사업장 5곳을 대상으로 6천750억 원 규모의 PF 특별보증이 승인됐고, 현재 사업장 2곳에 대한 심사가 진행 중이어서 올해 안에 8천억 원 규모가 지원될 것으로 국토부는 전망했습니다.미분양 안심환매는 지방 미분양 아파트를 주택도시보증공사(HUG)가 준공 전 단계에서 분양가의 50% 수준으로 매입해 건설사에 유동성을 제공하는 사업입니다.건설사는 HUG로부터 받은 매입비용을 대출 상환이나 공사비 등으로 활용한 뒤 준공 후 1년 이내에 수분양자를 찾아 매입가에 금융비용을 붙여 HUG에 돌려주고 아파트를 되사면 됩니다.올해부터 2028년까지 1만 가구 매입이 목표입니다.지난 9월 5일 1차 모집공고 이후 현재까지 1천644억 원 규모의 신청을 받았고, 11월 중 심사를 거쳐 연내 자금 지원까지 마무리할 계획이라고 국토부는 밝혔습니다.이달 4일부터 진행하는 2차 모집공고에서는 업계 편의를 위해 신청 기간 제한 없이 수시 접수 방식으로 바꾸고, 공정률 기준에 미달하는 사업장도 조건부로 신청할 수 있게 하는 등 업계 요청을 반영했습니다.김헌정 국토부 주택정책관은 "PF 특별보증과 안심환매 사업을 통해 올해 안에 약 1조 원 이상의 유동성을 지원할 수 있을 것"이라며 "앞으로 사업 추진 과정에서도 주택업계 의견을 지속 수렴해 주택 공급 여건을 적극적으로 뒷받침할 계획"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)