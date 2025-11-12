"북극이 녹색으로 변한다…기후변화로 지구 최북단 녹화 현상"

이미지 확대하기

▲ 그린란드 북부 시리우스 파셋에서 자라는 식물

극지연구소는 지구의 최북단인 북위 82도에서 기후변화로 인한 녹화 현상이 급격히 진행 중인 것을 확인했다고 오늘(12일) 밝혔습니다.극지연구소 김민철 박사 연구팀은 지난 2022년 북극점에서 약 800㎞ 떨어진 그린란드 북부 시리우스 파셋(Sirius Passet)에서의 녹화 현상 양상과 발달 원인을 조사한 결과를 발표했습니다.녹화 현상은 기후변화로 극지방의 기온이 오르면서 눈과 얼음으로 덮여있던 하얀 땅에 식생이 확장돼 점차 녹색으로 변하는 현상을 말합니다.연구팀은 시리우스 파셋에서 나도수영과 북극버들 등 7종의 식물과 이들 주변에 공생하는 미생물 군집을 확인했습니다.또, 이 미생물을 먹이로 삼는 선충류와 버섯형 곰팡이 간의 상관관계를 조사해 극지방의 땅속에 복잡하고 기능적으로 연결된 먹이그물이 있다는 사실을 찾아냈다고 연구소는 전했습니다.극지연구소는 "이런 먹이그물 구조는 상대적으로 온난한 저위도 북극이나 중위도 고산지대에서 관찰되는 생태적 특징"이라며 "위도 80도 이상의 초고위도 북극에서 복잡한 토양 생태계가 발달했음을 확인한 것은 이번이 처음"이라고 설명했습니다.김민철 극지연구소 책임연구원은 "기후변화 등으로 인해 여름철 토양 온도가 비교적 더 따뜻해졌고, 눈과 얼음이 녹아 수분이 공급돼 토양 생태계가 발달한 것으로 추정된다"고 말했습니다.이번 연구는 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐고, 지난 9월 환경미생물 분야 저명 학술지인 '환경미생물군집'(Environmental Microbiome)에 실렸습니다.(사진=극지연구소 제공, 연합뉴스)