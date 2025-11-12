가세연 김세의, 3시간 경찰 조사…"유튜브는 시궁창, 다시 기자로 돌아갈까 생각도"

유튜브 채널 '가로세로연구소'(이하 가세연)의 대표 김세의(49)가 지난 11일 서울 강남경찰서에 출석해 3시간가량 조사를 받은 뒤, 은현장을 무고죄로 고소하겠다고 밝혔다.



서울 강남경찰서는 이날 오후 김세의를 정보통신망법상 명예훼손·모욕 등 혐의의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이번 조사는 '장사의신' 채널 운영자 은현장 등이 제기한 고소 사건을 포함해 총 16건이 집중수사팀에 배당된 뒤 처음 진행된 것이다.



조사를 마치고 나온 김세의는 취재진에게 "은현장 씨가 제기한 고소 내용은 완전히 어이없는 수준"이라며 "그는 매크로로 댓글과 조회수를 조작했는데 자신은 그런 적이 없다고 하며 저를 고소했다. 이는 명백한 무고라 고소할 계획"이라고 주장했다.



그는 "오늘 조사에서 은현장 관련 건은 10분의 1도 안 되는 사안이었다. 주요 질문은 이재명 대통령, 국민의힘 권영세, 민주당 박선원 의원 등 정치인 관련 의혹 등 다른 사건이었다."고 설명하면서 본인을 향한 비판 여론에는 "뉴미디어를 다 싸잡아서 사이버 래커라고 하는 건 올드미디어와 일부 좌파 진영에서 뉴미디어를 폄훼하기 위한 행동"이라고 항변하기도 했다.



조사 직후 김세의는 유튜브 채널 '새마을방송' 과의 전화 인터뷰에서도 "조사는 3시간 만에 끝났고 원활하게 진행됐다. 팀장들과도 다 친하다"며 "사건이 많지만 조사받는 게 두렵지 않다. 성실히 다 응했고, 하도 많이 당해봐서 경찰 조사도 단순하고 신속하게 끝냈다"고 덧붙였다.



또, 김세의는 조사를 받고 나온 뒤 기자에게 "나도 기자 생활하다 유튜브를 시작했는데, 여기는 완전 시궁창이다. 올드미디어에 있는 게 훨씬 낫다. 요즘은 저도 다시 기자로 돌아갈까 생각 중이라고 답했다"고 말하기도 했다.



앞서 은현장은 지난해부터 김세의 씨가 자신을 향해 주가조작 등 허위 의혹을 제기했다며 10여 건의 고소·고발장을 제출했다. 지난달 국회 국정감사에서는 "강남경찰서에 김세의 사건이 16~20건 쌓여 있는데 조사가 진행되지 않는다"고 발언해 '봐주기 수사' 논란이 일었다.



이에 강남경찰서는 수사 지연을 인정하고 관련 사건 16건을 집중수사팀에 재배당했다. 현재 강남서에 접수된 김세의 씨 관련 사건은 총 21건에 달한다. 경찰 관계자는 "현재 집중수사팀이 관련 사건을 종합적으로 조사 중이며, 필요할 경우 추가 소환을 검토할 예정"이라고 밝혔다.



한편 김세의 씨는 지난 5월 배우 김수현과 고(故) 김새론을 언급하며 "미성년 시절부터 6년 동안 교제했다"는 위조 녹취록을 공개한 혐의로도 수사를 받고 있다. 이 사건을 포함한 5건은 이미 상당 부분 수사가 진행돼 집중수사팀 대상에서는 제외된 상태다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)