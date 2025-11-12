트럼프, 40년 만에 캘리포니아 연안 시추 허용 추진

▲ 멕시코만 시추선

미국 트럼프 행정부가 40여 년 만에 처음으로 캘리포니아 연안에서 석유와 가스 시추를 추진할 것이라고 뉴욕타임스가 현지시간 11일 보도했습니다.뉴욕타임스는 해당 계획에 대해 잘 알고 있는 세 명의 관계자를 인용해 내무부가 이르면 이번 주 중으로 이런 계획을 발표할 수 있다고 보도했습니다.시추권 경매가 검토되는 지역은 샌타바버라 카운티 인근 해역으로 알려졌습니다.캘리포니아 연안에서는 1969년 샌타바버라 해상 원유 유출 사고 이후로 화석연료 개발이 거의 이뤄지지 않았습니다.미국 역사상 최악의 원유 유출 사고로 꼽히는 이 사고로 막대한 해양 오염 피해를 본 캘리포니아가 해안선에서 3마일까지 해당하는 주(州)관할 해역에서 시추를 금지했기 때문입니다.민주당 소속인 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사도 연안 시추에 반대하는 입장을 피력해온 만큼 트럼프 행정부가 이 같은 계획을 밀어붙인다면 양측 간 충돌이 불가피할 전망입니다.뉴섬 주지사는 트럼프 대통령의 계획에 관한 질문에 "캘리포니아에서는 통하지 않는다"며 반대 입장을 확고히 했습니다.트럼프 행정부가 검토 중인 계획에는 멕시코만 해역에서 석유·가스 시추권 경매를 실시하는 내용도 포함된 것으로 전해집니다.그러나 이 지역에서도 지난 2010년 시추선 '딥워터 호라이즌' 폭발 사고가 발생한 바 있습니다.사고는 루이지애나주에서 발생했지만, 폭발로 유출된 기름띠가 플로리다주까지 번지면서 관광산업에 타격을 줬습니다.플로리다주 출신 공화당 의원들조차 이후 시추에 반대해온 만큼 이 지역에서의 시추 시도도 정치적 충돌로 번질 수 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)