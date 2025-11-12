트럼프, 40년 만에 캘리포니아 연안 시추 허용 추진

▲ 멕시코만 시추선
미국 트럼프 행정부가 40여 년 만에 처음으로 캘리포니아 연안에서 석유와 가스 시추를 추진할 것이라고 뉴욕타임스가 현지시간 11일 보도했습니다.
뉴욕타임스는 해당 계획에 대해 잘 알고 있는 세 명의 관계자를 인용해 내무부가 이르면 이번 주 중으로 이런 계획을 발표할 수 있다고 보도했습니다.
시추권 경매가 검토되는 지역은 샌타바버라 카운티 인근 해역으로 알려졌습니다.
캘리포니아 연안에서는 1969년 샌타바버라 해상 원유 유출 사고 이후로 화석연료 개발이 거의 이뤄지지 않았습니다.
미국 역사상 최악의 원유 유출 사고로 꼽히는 이 사고로 막대한 해양 오염 피해를 본 캘리포니아가 해안선에서 3마일까지 해당하는 주(州)관할 해역에서 시추를 금지했기 때문입니다.
민주당 소속인 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사도 연안 시추에 반대하는 입장을 피력해온 만큼 트럼프 행정부가 이 같은 계획을 밀어붙인다면 양측 간 충돌이 불가피할 전망입니다.
뉴섬 주지사는 트럼프 대통령의 계획에 관한 질문에 "캘리포니아에서는 통하지 않는다"며 반대 입장을 확고히 했습니다.
트럼프 행정부가 검토 중인 계획에는 멕시코만 해역에서 석유·가스 시추권 경매를 실시하는 내용도 포함된 것으로 전해집니다.
그러나 이 지역에서도 지난 2010년 시추선 '딥워터 호라이즌' 폭발 사고가 발생한 바 있습니다.
사고는 루이지애나주에서 발생했지만, 폭발로 유출된 기름띠가 플로리다주까지 번지면서 관광산업에 타격을 줬습니다.
플로리다주 출신 공화당 의원들조차 이후 시추에 반대해온 만큼 이 지역에서의 시추 시도도 정치적 충돌로 번질 수 있습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)