대통령경호처, 전 직원 '헌법 교육' 실시…"조직 쇄신 일환"

▲ 황인권 대통령경호처장

대통령경호처가 전 직원과 경호지원부대원 등을 대상으로 헌법 교육을 실시했습니다.대통령경호처는 "어제(11일) 기준 경호처 소속 대상 직원 전원이 교육을 이수했다"면서, "군과 경찰 등 경호지원부대에도 교육 영상을 제공해 각 부대별 헌법 교육을 지원했다. 경호지원부대 소속 2,000여 명이 교육을 이수했거나 진행 중"이라고 밝혔습니다.이번 '헌법교육'은 지난달 13일 이뤄진 헌법재판연구원 소속 교수 초빙 강연과 시청각 자료 등을 통해 진행됐습니다.내년부터는 헌법 교육을 연 2회로 정례화해 직원들의 법적 소양과 직무 전문성을 한층 강화한다는 게 경호처 계획입니다.황인권 대통령경호처장은 앞서 지난 9월, "헌법 교양과목 신설을 통해 헌법 가치를 내재화하고, 경호현장에서 법적 가치가 실현될 수 있도록 하라"고 지시한 바 있습니다.지난해 12·3 비상계엄 사태 이후, 윤석열 전 대통령에 대한 체포영장 집행을 일부 경호처 직원들이 막아서면서 비판이 일었습니다.지난 6일, 국회에서 열린 국정감사에서도 경호처는 관련 사안에 대해 사과한 바 있습니다.강병인 대통령경호처 기획관리실장 직무대리는 이날 업무보고에 앞서 "비상계엄 상황과 영장 집행 과정에서 발생한 부적절한 처신으로 인해 국가적 혼란을 초래하고 국민 여러분께 마음의 상처를 안겨드린 점에 대해 무척 송구스럽게 생각한다"고 밝힌 바 있습니다.경호처는 이번 헌법 교육에 대해 "12·3 내란 사태' 이후 경호처에 요구된 조직 쇄신의 필요성을 반영하고, 법과 원칙을 철저히 준수하는 정부기관으로 거듭나기 위한 실천적 노력의 일환으로 추진된 것"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)