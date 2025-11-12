국힘 광역단체장 한자리에…장동혁 "내년 지선, 독재 마지막 저지선"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 12일 서울 여의도 당사에서 열린 '지방선거총괄기획단-시도 광역단체장 연석회의'에서 발언하고 있다.

국민의힘은 오늘(12일) 아침 여의도 중앙당사에서 당 지방선거기획단과 시도 광역단체장 간 연석회의를 열고 내년 지방선거 승리 전략을 논의했습니다.장동혁 대표는 회의에서 "현재 정국을 보면 내년 지방선거 승리가 얼마나 중요한지 다시금 깨닫게 된다"며 "내년 지방선거를 어떻게 승리로 이끌지 지혜를 모아달라"고 당부했습니다.이어 검찰의 대장동 사건 항소 포기를 거론하면서 "이는 대통령을 위한, 정성호(법무부 장관)에 의한, 노만석(검찰총장 직무대행)의 항소 포기"라며 "법 앞에 예외가 있다면 그게 독재다. 그길로 가는 마지막 저지선이 내년 지선"이라고 강조했습니다.송언석 원내대표는 "정부 여당이 입법·행정·사법부까지 완전히 장악하고 있는데 지방 권력까지 장악해 완벽한 독재 체제를 완성하려 한다"며 "이번 선거는 국민과 함께 국민의힘이 승리해야 한다"고 역설했습니다.그러면서 "국정 실패에 대해 준엄한 심판이 이뤄져야 한다"며 "이재명 정권과 민주당의 폭정을 반드시 심판할 수 있도록 힘을 모아가자"고 덧붙였습니다.오세훈 서울시장은 "정권과 민주당은 서울시정을 무도하게 공격하며 이른바 '오세훈 죽이기'에 본격 돌입했다"며 "여당은 물론이고 총리와 장관까지 나서서 서울시를 일방적으로 매도하고 있다"고 비판했습니다.오 시장은 "(정권이) 전형적인 지방자치 업무에는 관여하면서, 정작 공조가 필요한 주택정책 결정 과정에는 거리낌 없이 서울시를 패싱한다"며 "정치적 계산으로 법과 지방자치를 흔들면 그 부메랑은 국민의 심판으로 돌아올 것"이라고 경고했습니다.오늘 연석회의에는 당 지도부와 오 시장 · 박 시장 · 유정복 인천시장 · 이장우 대전시장 · 김두겸 울산시장 · 최민호 세종시장, 김진태 강원도지사 · 김영환 충북도지사 · 김태흠 충남도지사 · 이철우 경북도지사 · 박완수 경남도지사 등이 참석했습니다.(사진=연합뉴스)