뉴스

10월 취업자수 19만 명대 증가…30대 '쉬었음' 33만 명 역대 최대

유영규 기자
작성 2025.11.12 08:16 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
10월 취업자수 19만 명대 증가…30대 '쉬었음' 33만 명 역대 최대
▲ 채용박람회

10월 취업자 수가 19만 명대 증가했습니다.

청년 고용부진은 이어졌습니다.

국가데이터처가 오늘(12일) 발표한 '10월 고용동향'에 따르면 지난달 취업자 수는 2천904만 명으로 1년 전보다 19만 3천 명 증가했습니다.

취업자 수는 올해 들어 지난 5월(24만 5천 명)과 9월(31만 2천 명)을 제외하고는 매달 10만 명대 증가폭을 기록하고 있습니다.

연령대로 보면 60세 이상(33만 4천 명), 30대(8만 명)를 제외한 나머지 연령대에서 모두 취업자가 줄었습니다.

특히 청년층(15∼29세)은 16만 3천 명 줄며 감소 폭이 가장 컸습니다.

산업별로 살펴보면 양질의 일자리로 분류되는 제조업·건설업 등 부진이 지속됐습니다.

건설업은 12만 3천 명 줄며 18개월 연속 감소했습니다.

제조업도 5만 1천 명 줄며 16개월째 감소세를 이어갔습니다.

반면 도소매업 취업자는 4만 6천 명 늘며 2017년 11월(4만 6천 명) 이후 가장 큰 폭의 증가세를 기록했습니다.

15세 이상 고용률은 63.4%를 기록했습니다.

경제협력개발기구(OECD) 비교 기준인 15∼64세 고용률은 70.1%였습니다.

청년층 고용률도 44.6%로 1년 전보다 1.0% 포인트(p) 낮아졌습니다.

18개월째 하락세입니다.

10월 비경제활동인구는 1천612만 1천 명으로 3만 8천 명 증가했습니다.

구직활동도 일도 하지 않는 '쉬었음' 인구는 258만 명으로 13만 5천 명 늘었습니다.

청년층 '쉬었음'은 40만 9천 명으로 9천 명 줄었지만, 30대에서는 2만 4천 명 늘어난 33만 4천 명을 기록하며 통계 작성 이래 최대치를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지