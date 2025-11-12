탁구 간판 신유빈, WTT 왕중왕전 혼복 이어 단식도 출전 확정

▲ WTT 챔피언스 몽펠리에 경기 후 하트 그려 보이는 신유빈

한국 여자탁구 에이스 신유빈이 월드테이블테니스, WTT 왕중왕전인 파이널스 홍콩 대회에 출전합니다.오늘(12일) WTT 사무국에 따르면 신유빈은 다음 달 10일부터 14일까지 홍콩에서 열리는 대회 여자 단식 초청자 15명에 이름을 올렸습니다.이달 열린 WTT 상위급 대회 WTT 챔피언스 몽펠리에와 프랑크푸르트에서 2회 연속 4강에 오르며 세계랭킹을 12위로 끌어올린 덕분입니다.WTT 파이널스 홍콩은 WTT 시리즈인 그랜드 스매시와 챔피언스, 컨텐더 성적을 기준으로 랭킹 포인트가 높은 선수들만 초청해 우승자를 가리는 왕중왕전입니다.남녀 단식에는 각각 16명, 혼합복식에는 각각 8개 조가 출전해 경쟁을 벌입니다.신유빈은 앞서 '황금 콤비' 파트너인 임종훈과 함께 혼합복식 출전이 확정된 상태였습니다.임종훈-신유빈 조는 올해 WTT 자그레브 대회와 류블랴나 대회 정상에 올랐지만, 미국 스매시와 유럽 스매시에선 결승에서 린스둥-콰이만 조의 벽에 막혀 모두 준우승했습니다.(사진=ITTF 홈피 캡처, 연합뉴스)