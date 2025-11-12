'슈퍼스타' 호날두 "내년 북중미 월드컵이 마지막 월드컵"

▲ 크리스티아누 호날두

'슈퍼스타' 크리스티아누 호날두가 2026 북중미 월드컵이 자신의 '마지막 월드컵'이 될 것이라 공언했습니다.호날두는 사우디아라비아 리야드에서 열린 사우디 관광청 행사인 '투어라이즈 서밋'에서 진행한 미국 CNN과 화상 인터뷰에서 "1~2년 안에 축구선수로 은퇴할 것"이라고 은퇴 시점을 밝혔습니다.2026년 월드컵이 마지막 월드컵인지를 묻는 말에 그는 "분명히 그렇다. 그땐 41살이고, 그 중요한 대회에서의 마지막 순간이 될 것"이라고 답했습니다.클럽과 대표팀에서 통산 953골을 넣었고 5차례나 발롱도르를 받은 호날두는 최근 머지않아 은퇴하겠다는 뜻을 내비친 바 있습니다.호날두는 "'곧'이라는 건 1~2년 정도는 더 뛰겠다는 의미"라며 북중미 월드컵 이후 은퇴하겠다는 의지를 보였습니다.월드컵은 호날두가 가져가지 못한 유일한 메이저 트로피입니다.호날두는 2016년 유럽축구선수권대회에서 포르투갈의 우승에 앞장선 바 있습니다.또 잉글랜드와 스페인, 이탈리아에서 7차례나 정규리그 우승컵을 차지했고 유럽 챔피언스리그에서도 5차례 우승하는 등 클럽과 대표팀에서 들어 올릴 수 있는 트로피는 거의 다 들어 올렸습니다.그러나 월드컵에는 2006년 독일 대회부터 2022년 카타르 대회까지 5차례나 출전했으면서도 우승하지는 못했습니다.월드컵 최고 성적은 2006년 4강입니다.'라이벌'인 아르헨티나의 리오넬 메시가 카타르에서 월드컵 우승을 차지한 것과 대조를 이룹니다.포르투갈은 북중미 월드컵 유럽예선에서 F조 선두를 달리고 있습니다.한국 시간으로 14일 오전 4시 45분 열리는 아일랜드와 경기에서 승리하면 월드컵 본선행 티켓을 따냅니다.(사진=AP, 연합뉴스)