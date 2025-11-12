'현금 부자들의 로또 청약' 반포래미안트리니원 경쟁률 238:1

▲ 반포래미안트리니티원 스카이 커뮤니티

서울 서초구 반포동 '반포래미안트리니원'(반포3주구 재건축)이 1순위 해당지역 청약에서 세 자릿수 경쟁률로 모든 주택형이 마감되며 흥행에 성공했습니다.어제(11일) 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 진행된 반포래미안트리니원 1순위 해당지역 청약에서 230 가구(특별공급 제외) 모집에 총 5만 4천631명이 신청해 평균 237.5대 1의 경쟁률을 나타냈습니다.최고 경쟁률은 전용면적 84㎡B형(531.4대 1)이었으며 이어 84㎡A형(457.3대 1), 84㎡C형(413.5대 1), 59㎡A형(245.2대 1), 59㎡B형(198.6대 1), 59㎡C형(152.3대 1), 59㎡D형(143.3대 1)의 순이었습니다.이 단지는 서울 25개 구 전역과 경기 12개 지역을 규제지역(조정대상지역·투기과열지구)으로 묶은 10·15 대책 이후 나온 첫 서울 규제지역 분양 단지라 청약 결과에 관심이 쏠렸습니다.특히 상한제가 적용돼 분양 가격이 전용 59㎡의 경우 18억 4천900만∼21억 3천100만 원, 전용 84㎡의 경우 26억 3천700만∼27억 4천900만 원 수준으로 책정됐습니다.이 단지 인근에 있는 래미안원베일리 전용 84.98㎡의 실거래 가격이 지난 6월 72억 원(12층)을 기록한 점을 고려하면 당첨 시 향후 수십억 원의 시세 차익이 예상됩니다.전날 진행된 특별공급에서는 276 가구 모집에 2만 3천861명이 신청해 미리 흥행 조짐을 보였습니다.그러나 이번 청약은 '현금 부자들의 리그'로 진행된 것으로 분석됩니다.10·15 대책에 따라 주택담보대출 한도가 시가 15억 원 이하 주택은 6억 원, 15억 원 초과∼25억 원 이하 주택은 4억 원, 25억 원 초과 주택은 2억 원으로 축소됐기 때문입니다.반포동 전용 59㎡ 아파트의 시세가 이미 25억 원을 훌쩍 넘은 만큼, 이번 일반분양 물량에서 대출 가능액은 전용 59·84㎡ 모두 2억 원 수준에 머물 것으로 관측됩니다.아울러 이날 1순위 청약이 진행된 경기도 성남시 분당구 정자동 '더샵분당티에르원'(느티마을3단지 리모델링)은 47 가구 모집에 4천721명이 몰리며 100.4대 1의 평균 경쟁률을 기록했습니다.이 단지는 규제지역 시행 전 분양 승인을 받아 실거주 의무 등의 규제에서 벗어났습니다.분양가는 최고가 기준으로 전용 66㎡가 19억 7천400만 원, 전용 74㎡가 23억 1천800만 원, 전용 84㎡ 주택형이 25억 200만∼26억 8천400만 원에 책정됐습니다.상한제가 적용되지 않아 고분양가 논란이 일었지만, 신분당선·수인분당선이 지나는 정자역 초역세권이라는 입지가 흥행을 이끈 것으로 풀이됩니다.반면 비규제지역인 수원시 권선구에서 공급된 '엘리프 한신더휴 수원' C3블록은 총 322 가구 모집에 330명 지원에 그쳤고, D3블록은 534 가구 모집에 425명이 신청해 109명이 미달했습니다.(사진=삼성물산·포애드원 제공, 연합뉴스)