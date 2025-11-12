뉴스

70대 몰던 택시 중앙선 넘어 사고…일본인 부부 아기 중태

유영규 기자
작성 2025.11.12
서울에서 70대 기사가 몰던 택시가 중앙선을 넘어가 마주 오던 차를 들이받는 사고를 내 택시에 타고 있던 일본인 부부의 아기가 크게 다친 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

용산경찰서는 페달 오조작으로 중앙선을 넘어가 교통사고를 낸 혐의(교통사고처리특례법상 치상)로 70대 택시 기사 A 씨를 입건해 조사 중인 것으로 어제(11일) 확인됐습니다.

A 씨는 지난달 21일 오후 7시 용산구 도로에서 중앙선을 넘어가 반대 방향에서 달려오던 승용차와 충돌하는 사고를 낸 혐의를 받습니다.

이 사고로 택시에 타고 있던 일본 국적 20대 부부가 골절상을 입었으며, 이들의 생후 9개월 된 딸이 의식을 잃은 상태로 병원으로 옮겨져 치료받는 것으로 알려졌습니다.

A 씨는 당초 급발진을 주장했지만 경찰 조사에서 페달을 잘못 밟았다고 인정하는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌습니다.

A 씨에게서 약물·음주 정황은 발견되지 않았습니다.

경찰 관계자는 "정확한 사고 경위를 파악하기 위한 조사를 진행 중"이라며 "구속영장 신청 여부는 추가로 검토해봐야 한다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
