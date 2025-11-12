뉴스

'강제추행 혐의' 오영수, 항소심에서 무죄 선고

SBS 뉴스
작성 2025.11.12 08:02 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
여성을 강제 추행한 혐의로 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받은 배우 오영수 씨가 항소심에서 무죄를 선고받았습니다.

재판부는 강제추행을 한 게 아닌지 의심이 든다면서도 피해자의 기억이 왜곡됐을 가능성이 있다고 봤습니다.

오영수 씨는 지난 2017년 연극 공연을 위해 지방에 머물던 때에 산책로에서 여성 A 씨를 껴안고 볼에 입맞춤하는 등 2차례 강제 추행한 혐의를 받고 있습니다.

1심에서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받았는데, 어제(11일) 항소심 재판부는 원심판결을 파기하고 무죄를 선고했습니다.

재판부는 오영수 씨가 피해자에게 사과한 것을 보면 강제추행 의심은 들지만 시간의 흐름에 따라 피해자의 기억이 왜곡됐을 가능성이 있고, 공소사실 기재와 같이 피고인이 강제추행을 했다는 것인지 의심이 될 때는 피고인의 이익에 따라야 한다고 밝혔습니다.

또 평소보다 더 힘을 줘 껴안았다는 피해자의 주장은 예의상 포옹한 강도와 얼마나 다른지 명확하지 않아 강제추행죄로 보기 어렵다고 설명했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지