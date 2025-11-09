김민석 총리 "온실가스 감축목표, 시민사회·산업계 요구 최대한 반영"

▲ 김민석 국무총리가 9일 서울 종로구 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 발언하고 있다.

김민석 국무총리는 '2035 국가 온실가스 감축 목표'(2035 NDC) 설정과 관련해, 시민사회는 물론 국내 산업계의 요구도 최대한 반영하겠다고 밝혔습니다.김 총리는 오늘(9일) 오후 열린 제4차 고위당정협의회에서 "헌법재판소 결정의 취지를 존중하는 기초 위에서 국제사회와 시민사회, 국내 산업계의 요구를 최대한 반영하는 지혜를 찾겠다"고 말했습니다.정부는 지난 6일 2035 NDC 최종 후보안으로 2018년 대비 '50∼60% 감축' 또는 '53∼60% 감축'의 두 가지 안을 제시했습니다.이를 두고 산업계와 환경단체 등은 목표치가 지나치게 높거나 턱없이 부족하다며 반발하고 있습니다.정부는 당정협의회를 통해 정부안을 가다듬은 뒤 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회 심의와 국무회의 심의·의결을 거쳐 이번 주 중 최종안을 확정할 예정입니다.이밖에 김 총리는 "초격차 K-APEC의 성공을 민생으로 연결해야 한다"며 "국정과제의 실행과 점검에 총력을 다해 막 살아나고 있는 경제의 불씨를 확실하게 키워가겠다"고 말했습니다.아울러 "(정부와) 집권당이 빈틈없이 한 몸이 돼야 국정을 책임지고 국가의 미래가 안정된다는 역사적 경험을 잊지 않고 늘 새기겠다"며 "성장과 도약의 발판이 될 새 정부 예산의 초당적 국회 통과를 위한 노력을 부탁드린다"고 덧붙였습니다.김 총리는 울산 화력발전소 붕괴 사고와 관련해선 "희생자, 유가족 여러분께 깊은 애도를 표한다"며 "신속한 실종자 수색과 피해 지원에 전력을 다하고 재발 방지 대책을 철저히 세우겠다"고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)