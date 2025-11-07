코스피 549개사 기업지배구조보고서 제출…8개사 자율 제출

▲ 한국거래소

한국거래소는 유가증권시장(코스피)에 상장된 549개사가 올해 기업지배구조보고서를 공시했다고 7일 밝혔습니다.이중 기업지배구조보고서 의무 공시 대상에 해당하는 자산총액 5천억 원 이상인 상장사는 541개사입니다.이들 이외에도 8개사가 자율적으로 공시했습니다.한국거래소는 앞서 보고서에 대한 가이드라인 준수 여부, 오기재 등에 대해 지난 6∼8월 점검한 후 기재 오류가 발생한 31개 기업에 대해 9월 중 정정 신고를 요구했습니다.투명한 기업지배구조 확립을 위해 준수를 장려하는 지표인 '13개 핵심지표' 현황을 보면 올해 기업의 13개 핵심지표의 준수율은 55.3%로 지난해(51.2%) 대비 증가했습니다.13개 핵심 지표는 전자투표 실시, 집중투표제 채택, 주주총회 집중일 이외 개최 등 항목으로 구성됩니다.다만 자산 2조 원 이상 기업 준수율은 67.1%인 반면, 자산 5천억 원 이상(1조 원 미만) 기업은 38.6%로 자산 규모별로 차이를 보였습니다.특히 내부 감사기구와 외부감사인 간 소통, 이사회 내 성별 다양성, 배당정책 연 1회 이상 통지 관련 지표 준수율이 기업 자산 규모별로 격차가 컸습니다.지표별로 보면 내부 감사기구에 회계·재무 전문가 존재(87.9%), 경영 관련 주요 정보 접근 절차 마련(98.6%) 등 감사기구 구성·제도 관련 지표는 기업 전반적으로 높은 준수율을 보였습니다.반면 독립된 내부감사 부서 설치(48.0%), 외부감사인과 분기별 회의 개최(62.6%) 등 감사기구 운영 관련 지표는 추가 개선이 필요한 것으로 나타났습니다.한편 주주총회 전 주주에게 충분한 검토 시간을 제공하기 위해 주총일과 소집공고일 사이 기간은 늘어나는 추세인 것으로 집계됐습니다.올해 주총일과 소집공고일 간 평균 기간은 21.9일로 지난해(20.6일)보다 1.3일 늘었습니다.거래소는 내년에 코스피 전체 상장기업으로 의무 공시 대상이 확대됨에 따라 원활한 공시를 위해 안내 자료를 배포하고 보고서 작성 관련 일대일 컨설팅, 교육 등을 통해 상장 기업을 체계적으로 지원할 예정입니다.(사진=한국거래소 제공, 연합뉴스)