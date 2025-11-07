뉴스

10월 글로벌 선박 발주 38% 감소…한국 수주 점유율 18%

노동규 기자
작성 2025.11.07
▲ 한국산 선박

지난달 글로벌 선박 발주 감소세가 이어진 가운데 한국은 수주 점유율에서 중국에 크게 밀린 것으로 나타났습니다.

7일 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 지난 10월 전 세계 선박 발주량은 291만 CGT(표준선 환산톤수·118척)로 작년 같은 달보다 38％ 감소했습니다.

올해 1∼10월 누적 발주량은 3천789만 CGT(1천392척)로 작년 같은 기간보다 43% 감소한 수준입니다.

한국은 지난달 52만 CGT(9척)를 수주해 중국(213만 CGT·98척)에 이어 수주량 2위를 기록했습니다. 한국과 중국의 수주 점유율은 각각 18％, 73％입니다.

지난달 말 기준 세계 수주 잔량(남은 건조량)은 전월 대비 5만 CGT 감소한 1억 6천779만 CGT였습니다.

국가별 수주 잔량은 중국이 1억 196만 CGT(61％), 한국이 3천428만 CGT(20％)입니다.

클락슨 신조선가지수는 184.87을 기록하며 전월 대비 0.71포인트 하락했습니다.

선종별 선가는 액화천연가스(LNG) 운반선 2억 4천800만 달러, 초대형 원유운반선(VLCC) 1억 2천600만 달러, 초대형 컨테이너선 2억 6천650만 달러입니다.
