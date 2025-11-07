K푸드 대미 수출 제자리…중동은 인기 치솟아

▲ 서울 시내의 한 대형마트에 진열된 컵라면 제품

농림축산식품부는 올해 농식품(신선과 가공) 수출이 전달 기준 85억 9천만 달러(약 12조 4천억 원)로 작년 동기 대비 5.0% 증가했다고 7일 밝혔습니다.올해 1∼10월 수출 증가율이 높은 권역은 중동(GCC, 20.4%↑), 유럽(EU+영국, 14.8%↑), 북미(13.9%↑) 순이었습니다.지난 7∼10월 미국 시장의 수출 성장세는 트럼프 관세 여파로 주춤(0.6%↑)했으나 같은 기간 중동(23.5%↑)과 중화권(중국·홍콩·대만, 7.7%↑)에서는 높은 성장세를 보였습니다.중동에서는 아이스크림(80.7%↑), 음료(80.3%↑), 소스류(33.9%↑) 수출이 급증했습니다.중화권에서는 라면(62.9%↑), 조제품 기타(19.4%↑), 포도(122.7%↑) 수출이 많이 늘었습니다.7∼10월 수출액을 품목별로 보면 라면이 5억 2천만 달러로 21.7% 늘었습니다.조제품 기타(건강기능식품 등)는 2억 5천만 달러로 13.6% 늘었으며, 커피 조제품은 1억 3천만 달러로 21.3% 증가했습니다.김치는 5천만 달러로 6.4% 증가했습니다.이밖에 3천만 달러 이상 수출 실적을 올린 품목 중 포도와 아이스크림은 수출액이 각각 50.9%와 22.1% 늘었습니다.라면 수출 증가율은 중국, 독립국가연합(CIS), 일본, 미국 순으로 높았습니다.포도는 생산량이 늘면서 가격 경쟁력이 높아졌고 지난해 도입한 대만 수출용 포도 사전등록제 덕분에 대만 수출이 빠르게 증가했습니다.아이스크림은 미국·캐나다·유럽을 중심으로 저지방·식물성 아이스크림의 수출이 증가했습니다.농식품에 동물용 의약품·농약·비료·종자 등의 농산업까지 합친 K푸드 플러스 수출액은 지난해 같은 기간보다 5.7% 증가한 112억 4천만 달러(약 16조 2천억 원)로 집계됐습니다.농산업 분야의 10월 말 기준 누적 수출액은 26억 4천만 달러로 작년 동기 대비 7.8% 늘었습니다.동물용 의약품, 농약, 비료, 종자 등 주요 품목에서 고르게 수출이 증가했습니다.김정욱 농식품부 농업혁신정책실장은 "정부는 연말까지 정책자금 지원, 물류·통관 등 수출 애로 해소, 유통매장 판촉과 한류 연계 글로벌 마케팅 등 수출기업 지원을 강화해 올해 K푸드 플러스 수출 목표 140억 달러를 달성하도록 최선을 다하겠다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)