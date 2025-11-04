'환승연애' 첫 결혼 소식 나왔다…모델 정혜임, 5세 연하와 결혼 발표

연애 리얼리티 TVING '환승연애' 시즌4를 통틀어 출연자의 첫 결혼 소식이 전해졌다.



2021년 방영된 시즌 1에 출연했던 모델 정혜임은 3일 자신의 소셜미디어와 유튜브 채널 '헤이무'를 통해 "저 결혼합니다"라며 직접 결혼 소식을 알렸다. 영상에서 정혜임은 남자친구로부터 깜짝 프러포즈를 받은 뒤 결혼을 준비 중이라는 사실을 고백했다.



정혜임은 5살 연하의 연인과 약 1년간의 교제를 이어온 끝에 결혼을 결심했다. 두 사람은 팬과 스타로 처음 인연을 맺었다. 팬으로서 혜임의 플리마켓을 찾은 지금의 남자친구가 손편지와 선물을 전달하면서 관계가 시작된 것. 이후 가벼운 연락을 이어오다, 첫 커피 데이트를 계기로 연인으로 발전했다.



당초 나이 차이 때문에 망설였던 정혜임은 "코트를 입혀주는 다정한 행동에 이성적인 설렘을 느꼈다."면서 "두 번째 만남에서 남자친구의 적극적인 고백으로 연애를 시작했고, "진지하게 만나지 않을래?"라는 말과 함께 사주 궁합까지 어필한 남자친구의 진심에 확신을 얻었다고 전했다.



정혜임은 이날 공개한 영상에서 "남자친구는 늘 순수한 마음으로 나를 놀라게 하는 사람이다. 평생 곁에서 사랑을 돌려주고 싶다"고 말했다. 이어 "맨바닥에 앉아 있으면 옷을 접어 바닥에 깔아주는 다정한 사람"이라며 애정을 드러냈다.



두 사람은 생일 이벤트를 계기로 결혼을 결심한 것으로 알려졌다. 정혜임은 남자친구의 생일을 맞아 직접 고급 레스토랑 예약, 선물, 영화 '어바웃 타임' 콘셉트 이벤트 공간을 준비했다. 당시 남자친구는 준비한 꽃다발과 반지로 프로포즈를 했고, 정혜임은 이를 받아들였다.



'환승연애'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한자리에 모여 지나간 사랑을 되짚고 새로운 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티 프로그램이다. 정혜임은 출연 당시 커플로 이어지지는 않았다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)