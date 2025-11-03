조종사 출신 한미 합참의장…전투기 타고 첫 연합 지휘비행

▲ 진영승 합참의장과 존 대니얼 케인 미국 합참의장이 3일 서울 용산 합동참모본부에서 연합 편대비행을 공중에서 함께 지휘하기 전 항공기 앞에서 악수하고 있다.

한미 합참의장이 오늘(3일) 한반도 상공에서 처음으로 전투기를 타고 연합 지휘비행에 나섰습니다.합참에 따르면 진영승 합참의장과 존 대니얼 케인 미국 합참의장은 오늘 서울 용산 합동참모본부에서 열린 제50차 한미군사위원회 회의 MCM 후 한국군, 미국군 전투기에 각각 탑승해 공중에서 연합 편대비행을 지휘했습니다.진 의장은 한국군 KF-16 전투기에, 케인 의장은 주한미군 F-16 전투기에 탑승했고, 한국 항공통제기 E-737 등 총 5대의 항공기가 편대비행에 참가했습니다.한미 합참의장이 전투기에 탑승해 연합 편대비행을 공중에서 함께 지휘한 것은 이번이 처음이라고 합참은 밝혔습니다.진 의장과 케인 의장은 모두 공군 대장 출신으로,둘 다 F-16 조종사였다는 공통점이 있습니다.경기 오산기지에서 이륙한 양국 의장은 오산과 춘천, 대전, 평택 상공을 비행했습니다.진 의장은 "한미 합참의장이자 같은 공군 전투기 조종사로서도 한미동맹의 굳건함을 체감할 수 있는 지휘비행이었다"며 앞으로도 한미가 함께 긴밀한 협력을 통해 한미 동맹 현안에 대해 미래 지향적으로 발전시켜 나가겠다고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)