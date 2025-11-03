일본 다카이치 "김정은과 회담 의사 북한에 전달했다"

▲ 다카이치 일본 총리와 김정은 북한 국무위원장

다카이치 사나에 일본 총리가 김정은 북한 국무위원장과 회담하고 싶다는 뜻을 이미 북한 측에 전달했다고 밝혔습니다.교도통신 등 현지 언론에 따르면 다카이치 총리는 오늘(3일) 도쿄에서 열린 일본인 납북 피해자 조기 귀국을 요구하는 집회에 참석해 "납북자가 하루라도 빨리 귀국할 수 있도록 심혈을 기울일 것"이라며 "이미 북측에는 정상회담을 하고 싶다는 뜻을 전달했다"고 말했습니다.그러면서 "납치 문제가 해결되면 일본뿐 아니라 북한과 국제사회도 큰 이익을 얻게 된다"고 덧붙였습니다.그는 "정상끼리 정면으로 마주해 스스로 앞장서서 다양한 상황에 따라 과감하게 행동해 구체적인 성과로 연결시키고 싶다"며 "어떻게 하든 돌파구를 열어 납치 문제를 해결하고자 한다"고도 말했습니다.집회에는 1977년 납북된 요코타 메구미 씨 남동생인 요코타 다쿠야 씨 등 피해자 가족들도 참석했습니다.앞서 다카이치 총리는 지난달 23일 납북자 가족과 면담에서 "어떻게든 돌파구를 열겠다"며 김정은 위원장과 정상회담에 임할 각오가 있다고 밝힌 바 있습니다.당시 면담에 참석한 납북 피해자 가족들은 납북자의 부모 세대가 생존해 있는 동안 귀국이 이뤄지지 않을 경우 일본 정부에 강하게 항의할 것이라며 조속한 귀국을 위한 노력을 촉구했습니다.일본 정부가 북한에 있다고 인정한 납북자의 부모 중 생존자는 현재 요코타 메구미 씨 모친인 요코타 사키에 씨 1명뿐입니다.납북 피해자 가족들은 지난달 28일 방일 중이던 도널드 트럼프 대통령과 마코 루비오 국무장관도 면담했으며 당시 다카이치 총리도 이 자리에 동석했습니다.일본 정부는 자국민 17명이 북한으로 납치돼 12명이 북한에 남아 있다고 주장하고 있지만, 북한은 12명 중 8명이 사망했고 4명은 아예 오지 않았다며 해결해야 할 문제가 없다고 맞서고 있습니다.