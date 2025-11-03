뉴스

KLPGA, 이소영·장수연·김지현·서연정에게 '2026 시드권' 부여

서대원 기자
작성 2025.11.03 16:45 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
KLPGA, 이소영·장수연·김지현·서연정에게 '2026 시드권' 부여
▲ 한국여자프로골프협회(KLPGA)

한국여자프로골프협회(KLPGA)가 오늘(3일) 이사회를 통해 이소영, 장수연, 김지현, 서연정에게 내년 2026 시즌 정규투어 시드권을 부여했습니다.

협회는 "KLPGA 정규 투어에서 10년 연속 활동한 선수가 가입하는 K-10 클럽 가입자 또는 생애 누적 상금 25억 원 이상자 중 차기 시즌 시드권 미확보자 가운데서 대상자를 선정했다"며 "이사회는 성적과 협회 기여도, 인지도 등을 평가해 4명의 선수에게 차기 시즌 정규투어 시드권을 부여하기로 했다"고 밝혔습니다.

이사회 심의 결과 시드권을 부여받은 선수는 K-10 클럽이면서 생애 누적 상금 25억 원을 넘긴 이소영(롯데), 장수연(동부건설), 김지현(퍼시픽링스코리아)과 K-10 클럽 중 2025 시즌 현재 상금순위가 가장 높은 서연정(요진건설산업)입니다.

KLPGA는 올해 4월 정규투어 선수들의 챔피언스투어 진출까지 발생하는 5∼6년의 활동 공백기를 최소화하고 오랜 기간 협회에 기여해 온 선수들이 안정적으로 투어 활동을 이어갈 수 있도록 정규투어 시드권 부여 기준을 만들었습니다.

(사진=KLPGA 투어 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SDF2025에 초대합니다. 11/13(목) DDP 제로 시대의 재설계:다시 쓰는 혁신
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지