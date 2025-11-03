민주 "재판중지법 추진 안 해"…국힘 "명확한 입장 밝혀야"

<앵커>



현직 대통령에 대한 재판을 중지하는, 이른바 '재판중지법'에 대해 당론 추진 가능성을 말했던 민주당이 오늘(3일)은 추진하지 않겠다고 밝혔습니다. 대통령실과 조율한 결과로 보이는데, 국민의힘은 아예 법안을 폐기해야 한다고 주장했습니다.



배준우 기자입니다.



민주당은 어제 '현직 대통령의 형사재판 중지법'에 대한 호칭을 '국정안정법'으로 바꾸겠다고 밝혔습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 (어제) : 이제부터 민주당은 재판중지법을 국정안정법, 국정보호법, 헌법 84조 수호법으로 호칭할 것입니다.]



그러면서 이번 정기 국회에서 최우선 처리 가능성이 열려 있다고 말했습니다.



재판중지법을 이번 정기 국회에서 당론으로 처리하겠다는 의지를 밝힌 걸로 해석됐는데, 민주당은 오늘 이번 정기 국회는 물론, 앞으로도 추진하지 않겠다고 밝혔습니다.



[박수현/민주당 수석대변인 (오늘) : 지금 관세협상과 APEC 성과 그리고 대국민 보고대회 등에 집중할 때라는 데에 의견을 모았습니다.]



박 수석대변인은 용산 대통령실과도 조율했다고 밝혔는데, 대통령실은 오늘 오전 당 지도부에 이 대통령의 의중을 전달한 것으로 전해졌습니다.



[강훈식/대통령 비서실장 : 당의 사법개혁안 처리대상에서 재판중지법을 제외해 달라고 요청했습니다. 대통령을 정쟁의 중심에 끌어넣지 않아 주시길 당부드립니다.]



국민의힘은 "호떡 뒤집듯 말을 뒤집는 민주당의 특성상 당장 추진하지 않겠다는 의미"라며, 이 대통령 재임 기간 동안 재판중지법을 추진하지 않겠다고 명확히 밝히라고 날을 세웠습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 저는 오늘은 추진하지 않겠단 말로 받아들이겠습니다. 책임 있는 사람이 이재명 대통령 재임 기간 중에 재판중지법을 추진하지 않겠다고 명확한 입장을 밝히십시오.]



재판중지법은 지난 5월 국회 법사위를 통과해 현재 본회의에 부의돼 있는데, 국민의힘은 민주당은 추진 보류 입장을 낼 게 아니라 법안을 폐기해야 한다고 주장했습니다.



(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 이재성)