영화 '조작된 도시'→시리즈 '조각도시' 주연 지창욱 "또 다른 캐릭터 탄생"

배우 지창욱이 영화 '조작된 도시'에 이어 시리즈물인 '조각도시'의 주연을 맡은 이유를 밝혔다.



3일 오전 서울 영등포구 여의도동 콘래드 서울 호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '조각도시'(극본 오상호, 연출 박신우) 제작발표회에서 지창욱은 "제가 이 작품의 대본을 처음 받았을 때 '이건 꼭 하고 싶다'는 생각이 들었던 이유는, 재미있기도 했고 인물들이 독특하고 매력 있다는 이유가 컸다"라고 말했다.



'조각도시'는 평범한 삶을 살던 태중(지창욱)이 어느 날 억울하게 흉악한 범죄에 휘말려 감옥에 가게 되고, 모든 것은 요한(도경수)에 의해 계획되었다는 것을 알게 되면서 그를 향한 복수를 실행하는 액션 드라마를 그린 작품이다. 오상호 작가가 집필한 영화 '조작된 도시'가 시리즈로 새롭게 만들어지며 확장된 세계관을 공유하는데, 지창욱은 영화 '조작된 도시'의 권유 역에 이어 '조각도시'의 태중 캐릭터로 두 작품 모두에서 주연으로 활약한다.



박신우 감독은 지창욱을 시리즈에서도 주연으로 섭외한 것에 대해 "지창욱은 이 작품이 드라마화 된다고 했을 때, 대본이 나오기도 전부터 하겠다는 의지를 보여줬다. 오랜 기간 대본이 나오고 투자가 결정되기까지 끝까지 기다려줬고 이 작품에 애정을 보여줬다"며 지창욱의 주연 캐스팅은 당연하다고 말했다. 이어 "지창욱은 '조작된 도시'에서도 훌륭한 모습을 보여줬기에, 다른 배우는 생각나지 않았다"라고 믿음을 드러냈다.



지창욱은 두 작품이 세계관을 공유하고 있지만 굳이 염두에 두고 연기하진 않았다고 밝혔다. 그는 "전에 제가 했던 '조작된 도시'의 권유라는 인물과 '조각도시'의 태중이란 인물을 매칭시키지 않고 연기했기 때문에, 또 다른 캐릭터가 나왔다고 볼 수 있다"라며 "주변에 구성된 인물들이 아예 다른 새로운 매력의 인물들이 들어왔기 때문에, 그 속에서 사람들과의 관계 안에 상황에 놓여있다고 생각했다"라고 설명했다.



그러면서 "캐릭터를 설정할 때 작가님이 '태중이는 나무 같았으면 좋겠다'는 말씀을 하셨다. 그게 저한텐 가장 큰 숙제였다 끝까지"라며 중점을 두고 연기한 부분에 대해 전했다.



박신우 감독은 영화와 시리즈의 차별성에 대해 "시리즈물이다 보니 이 이야기의 스테이지가 넘어가면서 뒤가 궁금해서 보지 않을 수 없다. 새로운 전개, 예상할 수 없는 캐릭터들간의 부딪힘, 이런 거에 신경 쓰면서 시리즈라는 매체의 매력을 살리려 노력했다"라고 밝혔다.



한편 '조각도시'는 '모범택시' 시리즈로 통쾌한 범죄오락 복수극의 대명사로 불리는 오상호 작가의 집필로, 탄탄한 서사와 함께 뜨거운 복수의 카타르시스를 선사할 것으로 기대를 모으고 있다. '조각도시'는 오는 5일(수) 4개의 에피소드를 공개한 후, 매주 2개씩 공개되며 총 12개의 에피소드로 만나볼 수 있다.



[사진=백승철 기자]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)