'2025 슈퍼모델선발대회' 대상 수상자 김재민…"예상 못해 더욱 벅차" 소감

이미지 확대하기

이미지 확대하기

케이플러스 모델 김재민이 '2025 슈퍼모델 선발대회'에서 대상을 수상했다.지난 11월 1일 서울 상암동 SBS 프리즘타워에서 열린 '제31회 2025 슈퍼모델선발대회'는 패션과 엔터테인먼트를 아우르는 '모델테이너(model-entertainer)'를 발굴하기 위한 자리로, 국내외 패션 업계 관계자들의 높은 관심 속에 진행됐다.치열한 경쟁 끝에 김재민이 대상의 영예를 차지하며, 차세대 스타의 탄생을 알렸다. 김재민은 프로페셔널한 워킹과 무대 장악력, 트렌디한 비주얼, 그리고 자신감 있는 태도로 심사위원들의 만장일치에 가까운 호평을 받았다. 특히 본선 무대에서 선보인 표현력과 카리스마 넘치는 퍼포먼스는 모델로서의 잠재력뿐 아니라 배우, 예능 등 다양한 분야로의 확장 가능성까지 증명했다.김재민은 수상 후 "수상할 거라고는 전혀 예상하지 못해 더욱 벅차다. 이번 수상을 계기로 국내외 무대에서 좋은 모습을 보여드리고 싶다"고 소감을 전했다.케이플러스 관계자는 "김재민은 수려한 외모와 다재다능한 매력, 그리고 스타성을 모두 갖춘 인재"라며 "앞으로 모델테이너로서 무한한 가능성을 실현할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.한편, 슈퍼모델선발대회는 국내 최고의 모델 오디션 프로그램이자 수많은 톱모델을 배출한 명실상부한 등용문으로, 올해도 새로운 세대의 가능성을 입증하며 성황리에 막을 내렸다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)