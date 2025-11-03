배우 박성웅, 가수 '노건'으로 데뷔…싱글 '아저씨'로 남자의 진심 전한다

배우 박성웅이 진심과 온기로 한 남자의 이야기를 그려냈다.



지난 2일 오후 6시, 배우 박성웅은 '노건'이라는 이름으로 새로운 음악적 여정의 시작을 알리며 배우로서가 아닌, 음악인으로서의 목소리를 세상에 선보였다.



노건의 첫 번째 싱글 '아저씨'는 서정적인 발라드 장르로, 인생의 굴곡 속에서도 사랑하는 이들과 함께라면 두렵지 않다는 메시지를 담고 있다. '바람이 불어도 어둠이 온대도', '작은 등불이 될게'라는 구절처럼 누군가의 삶을 조용히 비추는 존재가 되고 싶은 마음을 따뜻하게 표현했다.



담담하지만 깊은 울림이 있는 노건의 목소리는 배우 박성웅의 진심과 닮아있으며, 절제된 감정 속에서 인간적인 온기까지 전한다. 이에 박성웅은 "연기를 통해 수많은 감정을 표현해왔지만, 이번에는 나 자신으로서의 이야기를 담고 싶었다"며 "'아저씨'는 나와 같은 시대를 살아가는 사람들에게 작은 위로가 되길 바란다"고 밝혔다.



이번 발매와 함께 공개되는 뮤직비디오는 공사장에서 촬영된 영상으로, 꾸밈없는 현실 공간 속에서 노건이 직접 노래를 부르는 장면을 담았다. 콘크리트 먼지와 조명, 쇠소리 사이로 울려 퍼지는 그의 목소리가 제목처럼 거칠지만 따뜻한 여운을 남긴다.



또한 박성웅은 서로 다른 공간에서 촬영된 세 편의 추가 라이브 클립도 함께 공개한다. 발매와 동시에 1차 공개된 라이브 클립 외에도 추가 공개 일정들을 확정하여 순차적으로 선보일 예정이다.



한편, 노래하는 한 남자의 고백으로 담담하지만 깊은 울림으로 듣는 이들의 마음 한켠을 따뜻하게 비추는 '노건'의 첫 싱글 '아저씨'는 국내외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.



사진제공= 매니지먼트 런









(SBS연예뉴스 강경윤 기자)