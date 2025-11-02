이진숙 측, 경찰 조서 공개…"수사 담당자 고발 검토"

▲ 이진숙 전 방통위원장

공직선거법 위반 등 혐의로 경찰에 체포됐다가 풀려난 이진숙 전 방송통신위원장 측이 오늘(2일) 경찰 조사 내용이 수사 자료를 공개했습니다.이 전 위원장 측 변호인 임무영 변호사는 이날 SNS를 통해 앞서 3차례 경찰 조사 과정에서 이 전 위원장의 진술 등이 담긴 피의자 신문조서 사본을 공개했습니다.조서에 따르면 경찰은 이 전 위원장이 지난해부터 방통위원장 신분으로 보수 성향 유튜브 채널에 출연해서 한 발언과 SNS에 올린 글의 의도를 집중적으로 캐물었습니다.이 전 위원장은 경찰 조사에서 "절박한 심정에서 (방통위) '2인 체제'를 해소할 능력이 있는 이재명 당시 더불어민주당 대표에게 호소한 것"이라며 민주당을 반대하려는 목적이 아니었다고 주장했습니다.임 변호사는 "(조서) 내용이 매우 빈약하고 기존 질문의 반복"이라며 "세 차례 조사가 과연 체포까지 해가면서 할 일이었는가에 대한 판단을 구하기 위해 조서를 공개한다"고 밝혔습니다.이 전 위원장 측은 다음 주 중에 경찰 수사 담당자에 대한 직권남용 혐의 고발 여부를 결정할 예정입니다.이 전 위원장은 면직 이튿날인 지난달(10월) 2일 공직선거법, 국가공무원법 위반 혐의로 자택에서 경찰에 체포됐다가, 법원이 체포적부심을 인용하면서 이틀 뒤 풀려났습니다.이 전 위원장은 지난해 8월 국회 본회의에서 본인에 대한 탄핵소추안이 가결된 뒤 유튜브 채널에 출연해 "좌파는 상상할 수 있는 모든 것을 하는 집단", "다수의 독재로 가게 되면 민주주의가 아닌 최악의 정치 형태"라고 발언했습니다.감사원은 지난 7월 이 전 위원장의 발언을 놓고 정치적 중립 의무를 위반했다며 '주의' 조치를 내렸고, 더불어민주당과 시민단체가 이 전 위원장을 경찰에 고발했습니다.지난달 27일 3차 조사까지 마친 경찰은 조만간 이 전 위원장을 검찰에 불구속 송치할 방침입니다.(사진=연합뉴스)