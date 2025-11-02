"중국, 내년 '선전 APEC'으로 발전성과 부각하고 개방 의지 피력"

▲ 중국 선전시

아시아태평양경제협력체 APEC 정상회의 차기 의장국인 중국이 '중국의 실리콘밸리'로 불리는 선전에서 내년 정상회의를 열어 중국의 발전 성과를 부각하고 자유무역의 수호자로서 개방에 대한 의지를 피력하려 한다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트가 보도했습니다.시 주석은 어제(1일) APEC 정상회의 폐막일 두 번째 세션에서 광둥성 선전에서 다음 APEC 정상회의를 연다고 밝혔습니다.선전은 덩샤오핑이 주도한 개혁·개방 정책의 성공을 상징하는 도시입니다.홍콩에 인접한 작은 어촌이었던 이 지역은 1980년 중국 최초의 경제특구로 지정되면서 가공무역 기지로 급속히 성장했고 현재는 최대 통신장비업체 화웨이나 세계적인 빅테크 텐센트, 세계 최대 드론 제조사 DJI 등이 뿌리를 내리고 발전한 '기술 중심 도시'로 자리매김했습니다.시 주석은 태평양 연안에 있는 선전이 "수십 년 사이 낙후된 작은 어촌에서 현대화된 국제 대도시로 발전한 것은 중국 인민이 만들어낸 세계 발전사의 하나의 기적"이라고 말했습니다.전문가들은 중국이 경제 발전 성과를 부각하고 개방 의지를 강조하는 등 다양한 사항을 고려해 선전을 차기 APEC 정상회의 장소로 선정했다고 평가했습니다.(사진=연합뉴스)