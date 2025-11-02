월요일 출근길 영하권 추위…서울 가을 첫 한파특보

▲ 추운 날씨를 보이는 2일 서울 광화문광장에서 시민 및 외국인 관광객들이 외투를 입은 채 걸어가고 있다.

월요일인 내일(3일)은 아침 출근길 기온이 영하 4도까지 떨어지면서 강추위가 예상됩니다.기상청에 따르면 내일 전국 아침 최저 기온은 -4∼5도로 예보됐습니다.주요 지역별로 보면 철원 -4도, 세종 -2도, 과천·충주·원주 -1도, 수원 0도, 서울·광명·인천 1도, 대구 2도, 울산 3도, 부산 4도 등입니다.북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 서울을 포함한 일부 중부지방과 전북, 경상 서부에 오늘 오후 9시 한파특보가 발효됐습니다.서울에 한파특보가 발령된 건 올가을 들어 처음입니다.바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮을 것으로 예상됩니다.추위는 모레(4일) 오전까지 이어지다가 차츰 누그러질 것으로 예상됩니다.내일은 전국 내륙을 중심으로, 모레는 경기 동부 내륙과 강원 내륙, 산지를 중심으로 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠습니다.서울 등 내륙은 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 옷차림에 신경을 써야겠습니다.내일 강원 동해안 지역과 경북 동해안, 남해안에는 곳에 따라 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다.중부 내륙과 강원 산지, 남부지방 높은 산지를 중심으로 얼음이 어는 곳도 있을 것으로 예상돼 수확철 농작물 관리에 주의할 필요가 있습니다.강풍에도 유의해야 합니다.강풍특보가 발효된 강원 산지와 동해안, 경북 동해안 등은 오늘 밤까지, 충남 서해안과 전라 서해안은 내일 새벽까지 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)의 매우 강한 바람이 불겠습니다.그 밖의 전국 대부분 지역에 바람이 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠습니다.