'투자의 달인' 버핏 투자사, 현금 보유 546조 원…사상 최고치

▲ 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장

'투자의 달인' 워런 버핏 회장이 이끄는 투자사 버크셔 해서웨이의 현금 보유액이 사상 최고치를 기록했습니다.블룸버그통신은 1일(현지 시간) 버크셔 해서웨이가 네브래스카주 오마하에서 연례 주주총회를 앞두고 3분기 말 현금 보유액이 3천817억 달러(약 546조 원)에 달하는 것으로 나타났다고 밝혔습니다.이는 사상 최고치를 기록한 것입니다.버핏 회장은 기업의 내재가치에 기반해 주식을 선택하고 장기적으로 보유하는 가치투자 전략으로 유명합니다.가치투자를 고수하는 버크셔 해서웨이의 현금 보유액이 사상 최고치를 기록한 데 대해 일각에선 '버핏 회장이 현재 주식시장의 가치가 고평가됐다는 판단을 한 것 아니냐'는 해석도 내놓고 있습니다.금융시장 분석업체 CFRA리서치의 애널리스트 캐시 사이퍼트는 버핏 회장 퇴임 후 회장직을 승계할 그렉 아벨 부회장에 대해 "막대한 현금을 효율적으로 활용하지 못할 경우 배당 지급 요구가 커질 것"이라고 내다봤습니다.버핏 회장의 후계자인 아벨 부회장은 지난 2018년부터 버크셔 해서웨이의 비(非)보험 분야 전체를 관리하고 있습니다.다만 그가 향후 버크셔 해서웨이를 어떤 방향으로 이끌지는 미지수입니다.전문가들은 내년 2월 주주 서한이나 5월 연례 주주총회에서 그의 경영 방침이 공개될 것이라고 보고 있습니다.한편 이날 공개된 3분기 실적에 따르면 버크셔 해서웨이는 순이익은 307억 9천600만 달러(약 44조 원)로 지난해 3분기 262억 5천100만 달러(약 37조 5천억 원)에서 크게 증가했습니다.또한 버크셔 해서웨이의 영업이익은 보험 부문 실적 반등 덕분에 135억 8천500만 달러(약 19조 2천929억 원)로 급증했습니다.