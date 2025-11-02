서울 동북·서남권 올가을 첫 한파주의보…"24시간 상황 관리"

▲ 오후 늦게부터 전국 곳곳에 한파주의보 발효가 예고된 2일 서울 영등포구 여의도한강공원에 단풍이 물들어 있다.

서울시는 오늘(2일) 밤 9시를 기점으로 서울 동북권·서남권 지역에 한파주의보가 발효되면서 한파 종합지원상황실을 가동하고 24시간 상황 관리에 나선다고 밝혔습니다.한파주의보는 아침 최저 기온이 영하 12도 아래로 떨어진 날이 이틀 이상, 한파경보는 아침 최저 기온이 영하 15도 이하로 이틀 이상 지속할 것으로 예상될 때 발효됩니다.이번 한파주의보 발표 지역은 도봉·노원·강북·동대문·중랑·성동·광진구 등 동북권과 강서·양천·구로·영등포·동작·관악·금천구 등 서남권의 총 15개 자치구입니다.시와 15개 자치구는 상황총괄반, 생활지원반, 에너지복구반, 의료방역반, 구조구급반으로 구성된 한파 종합지원상황실을 가동하고 24시간 비상근무에 들어갑니다.한파에 따른 인명 피해가 생기지 않도록 돌봄이 필요한 취약 어르신과 쪽방 주민의 안부를 확인하고, 거리 노숙인을 위한 상담과 밀집 지역 순찰 등을 강화할 계획입니다.서울시 재난안전정보 포털 '서울안전누리'( https://safecity.seoul.go.kr )를 통해 실시간 재난 속보와 가까운 한파 쉼터 등의 정보를 확인할 수 있습니다.(사진=연합뉴스)