'대규모 홍수' 베트남 사망자 수 35명으로 늘어…5명 실종

▲ 대규모 홍수가 발생한 베트남 후에시 모습

최근 베트남에서 발생한 대규모 홍수 피해 사망자 수가 35명으로 늘었습니다.베트남 재난 당국은 최근 중부 일대에서 홍수로 최소 35명이 숨지고 5명이 실종됐다고 밝혔습니다.앞서 지난달 말 베트남 농업환경부가 밝힌 사망자 수는 10명, 실종자 수는 8명이었습니다.역사 유적 도시로 유명한 후에시와 한국인 관광객이 많이 찾는 다낭시에서 많은 인명 피해가 발생했습니다.이재민 수천 명이 집을 떠나 생활하고 있으며 주택 1만 6천500채도 여전히 침수된 상태입니다.또, 24만 5천 명가량이 정전으로 불편을 겪고 있으며 산사태로 베트남 중부 일대 고속도로 80개 구간에서 차량 통행이 통제됐습니다.베트남 재난 당국은 아직 전체 재산 피해 규모를 추산하지 못하고 있습니다.지난달 25일부터 베트남 중부 일대에서 내린 폭우로 지금까지 12만 8천여 채의 가옥이 침수됐고 산사태 150건이 발생했으며 50㎢가 넘는 농경지가 피해를 입었습니다.베트남 기상 당국은 오는 4일 밤까지 중부 일대에 계속 폭우가 내릴 수 있다며 추가 홍수 피해에 대비해 줄 것을 당부했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)