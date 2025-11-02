다저스, 토론토 꺾고 MLB 월드시리즈 2년 연속 우승

▲ LA 다저스 선수들이 메이저리그(MLB) 월드시리즈 우승을 기뻐하고 있다.

김혜성 선수의 소속팀인 미국 프로야구 로스앤젤레스(LA) 다저스가 메이저리그(MLB) 월드시리즈를 2년 연속 제패했습니다.다저스는 캐나다 온타리오주 토론토의 로저스센터에서 열린 2025 MLB 월드시리즈(7전 4승제) 7차전 토론토 블루제이스와 원정 경기에서 연장 11회 접전 끝에 5대 4로 이겼습니다.이로써 다저스는 토론토를 4승 3패로 따돌리고 지난해에 이어 2년 연속 월드시리즈 우승을 차지했습니다.MLB에서 월드시리즈 2년 연속 우승은 1998년부터 2000년까지 3연패를 해낸 뉴욕 양키스 이후 다저스가 25년 만입니다.다저스는 4대 3으로 끌려가던 9회 초 미겔 로하스가 토론토 마무리 제프 호프먼을 두들겨 솔로 홈런을 때려내 극적으로 동점을 이뤘습니다.토론토는 9회 말 원아웃 만루 기회를 살리지 못했고, 다저스는 연장 11회 초 윌 스미스가 토론토 셰인 비버의 3구째 슬라이더를 공략해 왼쪽 펜스 너머로 솔로포를 터뜨리고 환호했습니다.MLB 월드시리즈 7차전이 연장전까지 간 것은 2016년 이후 9년 만입니다.다저스의 일본인 투수 야마모토 요시노부는 바로 전날 6차전 선발로 나와 6이닝 96구를 던지며 1실점, 승리 투수가 된 데 이어 7차전 9회에 구원 등판해 2와 ⅔이닝을 무실점 역투하며 올해 월드시리즈 4승 가운데 홀로 3승을 책임졌습니다.2차전에서도 105구를 던지며 5대 1 완투승을 거둔 야마모토는 올해 월드시리즈 최우수선수(MVP)에 선정됐습니다.김혜성은 5대 4로 역전한 연장 11회 말 2루 대수비로 나와 이번 월드시리즈에서 처음 출전했습니다.김혜성은 김병현(2001년 애리조나 다이아몬드백스, 2004년 보스턴 레드삭스) 이후 21년 만에 월드시리즈 우승 반지를 낀 두 번째 한국인 선수가 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)